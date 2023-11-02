Замгенсека ООН назвал зверством удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Израильский удар по лагерю для беженцев в секторе Газа — это зверство, заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс.

«Десятки мирных жителей убили в Газе после недавних нападений на лагерь беженцев Джабалия. Это лишь последнее зверство, постигшее население Газы, где боевые действия вступили в еще более ужасающую фазу со все более ужасающими гуманитарными последствиями», — сказал Гриффитс.

Он отметил, что атака палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября «оставит неизгладимые шрамы в жизни миллионов людей».

Гриффитс призвал немедленно освободить заложников, которых ХАМАС захватил во время атаки на Израиль. По его словам, воюющие стороны должны согласиться на паузу в боевых действиях, поскольку это «единственный реальный вариант доставки гуманитарной помощи в Газу прямо сейчас».

31 октября израильские военные подтвердили, что нанесли авиаудар по лагерю Джабалия. В результате атаки, по данным ЦАХАЛ, убит один из командиров ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари, который отвечал за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября. В армии подчеркнули, что удар нацелили на Биари, который «прятался за спинами мирных жителей».

В ХАМАС заявили, что в момент удара Биари в лагере не было. Представитель движения Хазем Кассем обвинил Израиль в попытке оправдать «ужасное преступление против гражданских лиц, детей и женщин». Минздрав сектора Газа, подконтрольный ХАМАС, сообщил, что в результате авиаудара погибли по меньшей мере 50 человек, еще 150 получили ранения.