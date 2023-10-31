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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Более 100 человек погибли при ударе по лагерю беженцев на севере Газы

Минздрав Газы сообщил о более 100 погибших при ударе по лагерю беженцев Джабалия
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Лагерь беженцев Джабалия
Лагерь беженцев Джабалия (Фото: Anas al-Shareef / Reuters)

Более 100 человек погибли и 150 ранены в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия (находится у одноименного города на севере сектора Газа), передает Al Arabiya со ссылкой на минздрав анклава.

Палестинское агентство WAFA сообщает, что пострадали около 400 человек, в основном дети. Раненых доставили в больницу, но большое количество людей остаются под завалами, говорится в материале.

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сектор Газа лагерь беженцев авиаудар Израиль
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