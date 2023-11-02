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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС сообщил о 195 погибших при повторном ударе по лагерю беженцев

ХАМАС: погибли 195 человек при ударах Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

По меньшей мере 195 человек погибли, еще 777 пострадали в ходе повторных ударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на пресс-службу палестинского исламистского движения ХАМАС.

Около 120 человек пропали без вести или находятся под завалами в результате ударов по лагерю за 31 октября и 1 ноября, уточнили в движении.

Телеканал CNN со ссылкой на директора индонезийской больницы в секторе Газа Атефа аль-Калута сообщил, что в госпиталь принесли по меньшей мере 80 тел после ударов, еще больше выкапывают из-под завалов. По его словам, большинство жертв — женщины и дети.

Израильская сторона заявила, что в результате ударов по лагерю погибли лидеры ХАМАС, уточняет The Jerusalem Post.

31 октября израильские военные подтвердили, что нанесли авиаудар по лагерю Джабалия. В результате атаки, по данным ЦАХАЛ, убит один из командиров ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари, который отвечал за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября. В армии подчеркнули, что удар нацелили на Биари, который «прятался за спинами мирных жителей». Подполковник ЦАХАЛ Ричард Хехт назвал жертвы «трагедией войны».

В ХАМАС уточнили, что Биари не было в лагере на момент удара. Боевики обвинили Израиль в попытке оправдать «ужасное преступление против гражданских лиц, детей и женщин». После первой атаки Минздрав сектора Газа, подчиняющийся ХАМАС, сообщил о 50 погибших.

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По данным Ближневосточного агентства ООН БАПОР, Джабалия — крупнейший из восьми лагерей беженцев в секторе Газа.

Теги
ХАМАС Израиль погибшие сектор Газа
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