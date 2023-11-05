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Палестино-израильский конфликт ,  
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В секторе Газа заявили о десятках жертв при ударе по лагерю беженцев

WAFA: свыше 50 человек погибли при ударе по лагерю беженцев в секторе Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
По ударом оказался лагерь беженцев Аль-Магази в центре сектора Газа. Приводятся данные о 30-50 жертвах. Израиль атаку пока не комменировал
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев Аль-Магази в секторе Газа, погиб 51 человек, десятки ранены, сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на своего корреспондента.

Ранее ХАМАС сообщил, что жертвами атаки на Аль-Магази стали более 30 человек, еще 100 получили ранения, большинство из них дети и женщины.

Аль-Магази, как уточняет WAFA, находится в центральной части сектора Газа.

Как отмечает агентство, вечером 4 ноября под ударом также был лагерь беженцев Джабалия, в результате погибли семь человек, десятки получили ранения.

Джабалия неоднократно в ходе конфликта подвергалась ударам со стороны Израиля. Так, 31 октября минздрав анклава заявил, что в результате удара по лагерю погибли более 100 человек, 150 были ранены. Позднее ХАМАС сообщил новые данные, согласно которым число жертв приблизилось к 200, а пострадавших — к 800.

Израиль подтвердил, что 31 октября атаковал район Джабалии. В армии страны (ЦАХАЛ) заявили, что в результате был убит один из командиров ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари, который был ответственен за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября.

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4 ноября палестинский минздрав заявил об ударе по школе Аль-Фахура в Джабалии, в результате чего погибли не менее 15 человек, 54 пострадали. Эта школа управляется Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В нем позднее рассказали, что чисто жертв превышает два десятка.

В израильской армии допустили, что взрыв в школе «мог быть следствием огня ЦАХАЛ, направленного на другую цель», и подчеркнули, что не целились в учебное заведение.

Всего с начала конфликта, по данным палестинской стороны, погибли около 9,5 тыс. человек, пострадали более 25 тыс. Израильская сторона сообщала о примерно 1,4 тыс. жертв и свыше 4 тыс. раненых.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Израиль сектор Газа ХАМАС Палестина
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