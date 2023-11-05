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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Губернатор ЕАО пригласил беженцев из Израиля и Газы

Губернатор Гольдштейн: ЕАО готова принять беженцев из Израиля и сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Еврейская автономная область (ЕАО) готова принять беженцев с обеих сторон палестино-израильского конфликта, сообщил губернатор региона Ростислав Гольдштейн по итогам Дальневосточного этноконфессионального туристического форум «Территория соглашения». В мероприятии приняли участие всех традиционных конфессий.

«Для нас важно вести жизнь. И мы готовы принять в Еврейской автономной области тех, кто придет с миром. <...> Каждый, кто нуждается в помощи, сможет найти ее в Еврейской автономной области», — написал Гольдштейн в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что ЕАО сохраняет мир и спокойствие, несмотря на вспыхивающие вооруженные конфликты в других странах: «И это несмотря на вспыхивающие по всему миру вооруженные конфликты. У них всегда есть поводы и причины, но страшно, когда в этой кровавой мясорубке страдают мирные жители: старики, женщины, дети».

Ранее в Международном фонде горских евреев «СТМЭГИ» заявили о готовности помочь беженцам из Израиля переехать в Россию.

Война Израиля и палестинской группировки ХАМАС продолжается почти месяц, с 7 октября. В настоящее время в анклаве работает только один контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и Газы. Его периодически открывают для оказания гуманитарной помощи палестинцам. Например, 1 ноября его открыли для вывоза из анклава пострадавших.

Теги
Еврейская автономная область беженцы Израиль сектор Газа ЕАО
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