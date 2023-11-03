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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба заявил об изучении Зеленским идеи проведения выборов весной

Кулеба: Зеленский изучает идею проведения президентских выборов весной 2024 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов весной 2024 года. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, передает Sky News.

«Мы не закрываем эту страницу. Президент рассматривает все «за» и «против», — ответил министр на соответствующий вопрос. Проведение выборов в период боевых действий будет сопряжено «с беспрецедентными вызовами», считает Кулеба.

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2024 года. В соответствии с украинской Конституцией, проведение выборов запрещено в условиях военного положения. Оно действует на Украине с начала российской спецоперации. В середине августа Зеленский продлил военное положение до 15 ноября.

Президент Украины избирается сроком на пять лет. Зеленский был избран главой государства в 2019 году, в мае того же года он вступил в должность.

В условиях военного положения на Украине не состоялись запланированные на конец октября парламентские выборы. Зеленский подчеркивал, что украинские власти не намерены нарушать положения Конституции и относительно президентских выборов: голосование не состоится, если в стране будет действовать военное положение, отмечал он.

В августе украинский президент заявил, что для проведения выборов главы государства в условиях военного положения необходимо внести поправки в законодательство. Также потребуется финансовая поддержка со стороны Запада в размере примерно $5 млрд. «Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — говорил Зеленский.

Кроме того, потребуется отправить «в окопы» международных наблюдателей, а также сделать голосование возможным для украинских беженцев в Европе, чтобы выборы были легитимными, отмечал президент.

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Тогда же газета El País со ссылкой на источники, близкие к украинскому МИДу, писала, что в окружении Зеленского начались дебаты о необходимости выборов в 2024 году. Чиновники считают их необходимыми для консолидации власти в условиях ухудшения настроения общества и обоснования ее легитимности для завершения конфликта, сообщили изданию собеседники.

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Дмитрий Кулеба Владимир Зеленский Украина президентские выборы
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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