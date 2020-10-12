Зеленский назвал условие для ухода с поста президента

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба президента Украины / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью программе HARDtalk на Би-би-си заявил, что не цепляется за рейтинги и власть, и назвал условие, при котором должность главы государства должен будет занять другой человек.

«Если я не смогу закончить войну [в Донбассе], значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю», — сказал он.

По словам Зеленского, он не исключает возможности заключения мирного соглашения с президентом России Владимиром Путиным по Крыму. «Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда», — заявил украинский лидер.

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