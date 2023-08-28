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El País узнала о дискуссии по выборам на Украине ради конца конфликта

El País: в Киеве обсуждают возможность проведения выборов весной 2024 года
Сюжет
Военная операция на Украине
В окружении Владимира Зеленского начались дебаты о необходимости выборов в 2024 году, чтобы консолидировать власть в условиях ухудшения настроения общества и обосновать ее легитимность для завершения конфликта
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

На Украине обсуждают возможность проведения выборов весной 2024 года, чтобы консолидировать власть в условиях падения популярности и подтвердить легитимность для завершения конфликта за столом переговоров с Россией, пишет испанская газета El País со ссылкой на источники, близкие к украинскому МИДу.

Тот, кто будет сидеть за столом переговоров, «должен иметь несомненный политический вес», отметили собеседники.

Издание упоминает статью The Economist о падении настроения общества из-за отсутствия результатов на поле боя и ожидания затяжных боевых действий. Эти выводы оказали влияние на окружение украинского президента Владимира Зеленского, где начались дебаты о необходимости проведения президентских и парламентских выборов в следующем году, указывает El País.

В мае Зеленский исключил проведение в стране выборов в парламент из-за военного положения. В этих условиях любые выборы на Украине, согласно Конституции, невозможны, пояснил он. В конце июля Верховная рада по предложению Зеленского продлила военное положение до 15 ноября. Парламентские выборы должны были пройти 29 октября.

В июне украинский лидер говорил, что выборов президента до завершения боевых действий на Украине также не будет. «В соответствии с законодательством выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий», — отмечал он в интервью Би-би-си (цитата по УНИАН).

При этом накануне Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы создавалось впечатление, что он держится за власть и поэтому не проводит выборы. По его словам, наоборот, он хотел бы, чтобы выборы состоялись в течение года, слова президента приводит «Страна.ua». Однако для этого, отметил украинский лидер, нужно выполнить несколько условий. В частности, он спросил у западных стран, готовы ли они выделить на проведение выборов $5 млрд, чтобы не изымать эти деньги из оборонного бюджета, а также как, по их мнению, организовать голосование на линии фронта и для беженцев в европейских странах.

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Так Зеленский ответил на слова сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэма, который заявил на пресс-конференции в Киеве, что выборы на Украине должны состояться в следующем году, несмотря на военные действия в стране.

В Кремле не раз заявляли, что на данный момент перспектив мирных переговоров с Киевом нет. В то же время в Кремле заявляют, что Москва открыта к возможности мирного урегулирования на Украине. «Российская сторона сохраняет свою открытость, чего не скажешь об украинцах. Украинцы сохраняют свою непримиримую позицию, тем более сейчас, когда они [находятся] в достаточно непростой ситуации», — говорил Дмитрий Песков.

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Елена Чернышова
Украина президентские выборы парламентские выборы
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