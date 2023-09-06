В СНБО предупредили о возможной дестабилизации из-за выборов на Украине

Данилов предупредил, что выборы приведут к дестабилизации, так как начнется дискуссия о будущем Украины. Власти также говорили о финансовых сложностях проведения голосования и проблемах его организации для беженцев и военных

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Проведение президентских и парламентских выборов на Украине грозит дестабилизацией внутренней ситуации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на Киевском форуме по безопасности, передает УНИАН.

«Проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна — это вопрос о внутренней дестабилизации. Почему? Что такое выборы, прежде всего? Это соревнование платформ, это огромные дискуссии, это выяснение, куда должна двигаться страна. Речь идет о выборах в Верховную Раду и выборах президента. Вы представляете себе, как в состоянии войны будут разворачиваться такие дискуссии?» — сказал Данилов.

Ранее 5 сентября о проблемах, которые возникнут при проведении выборов, высказался и глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Проблема не в том, выиграет президент [страны Владимир] Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени», — сказал министр (цитата по «РБК-Украина»).

Введенное с конца февраля 2022-го военное положение в стране регулярно продлевалось, сейчас оно действует до 15 ноября. Таким образом, на Украине оказалось невозможно провести парламентские выборы, которые должны были бы состояться в октябре. В марте 2024-го должны пройти выборы президента.

Кулеба также напомнил, что сейчас многие украинцы находятся за рубежом, где провести выборы можно только в посольстве, что приведет к очередям. Также «есть проблема денег», добавил министр.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк исключал проведение выборов из-за сложности с их организацией, сообщала «Политика страны». Среди проблем он называл также то, что голосование невозможно провести среди тех, кто находится «на переднем крае» в зоне боевых действий, и вопрос с проведением агитации.

Зеленский в конце августа заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы в стране, однако для этого необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, придется внести поправки в законодательство, а во-вторых, нужна финансовая поддержка со стороны Запада — по предварительным оценкам, в размере $5 млрд.

«Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — сказал глава государства.

Испанская газета El País со ссылкой на источники, близкие к украинскому МИДу, в то же время писала, что на Украине обсуждают возможность проведения выборов весной 2024 года, чтобы консолидировать власть в условиях падения популярности и подтвердить легитимность для завершения конфликта за столом переговоров с Россией.