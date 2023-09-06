branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 104,9 (+0,49) Инвестиции, 05 сен, 17:14 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 97,54 (+0,92) Инвестиции, 05 сен, 17:14
Блинкен посетит Киев 6 сентября Политика, 01:04
Суд во Франции отказал Ассанжу в политическом убежище Политика, 00:32
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Брянской областью Политика, 00:19
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
В СНБО предупредили о возможной дестабилизации из-за выборов на Украине Политика, 00:12
«Не дали шанс». Кокорин вернулся из Италии на Кипр Спорт, 00:00
Второй российский регион отказался от полетов на западных самолетах Бизнес, 00:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Пригород Стамбула затопило из-за сильного ливня Общество, 05 сен, 23:50
Байден поедет на G20, несмотря на COVID-19 у супруги Политика, 05 сен, 23:44
«Аэрофлот» урегулировал спор с ирландским лизингодателем по 18 самолетам Бизнес, 05 сен, 23:32
США попросят КНДР не помогать России с оружием Политика, 05 сен, 23:16
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 05 сен, 23:11
Власти не сочли критичным уход 17 учителей из школы в Петербурге Общество, 05 сен, 22:49
В ЦБ констатировали перегрев российской экономики Экономика, 05 сен, 22:48
Военная операция на Украине ,  
0 

В СНБО предупредили о возможной дестабилизации из-за выборов на Украине

Секретарь СНБО предупредил о возможной дестабилизации из-за выборов на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Данилов предупредил, что выборы приведут к дестабилизации, так как начнется дискуссия о будущем Украины. Власти также говорили о финансовых сложностях проведения голосования и проблемах его организации для беженцев и военных
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов (Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Проведение президентских и парламентских выборов на Украине грозит дестабилизацией внутренней ситуации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на Киевском форуме по безопасности, передает УНИАН.

«Проведение выборов в тех условиях, в которых находится наша страна — это вопрос о внутренней дестабилизации. Почему? Что такое выборы, прежде всего? Это соревнование платформ, это огромные дискуссии, это выяснение, куда должна двигаться страна. Речь идет о выборах в Верховную Раду и выборах президента. Вы представляете себе, как в состоянии войны будут разворачиваться такие дискуссии?» — сказал Данилов.

Ранее 5 сентября о проблемах, которые возникнут при проведении выборов, высказался и глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

«Проблема не в том, выиграет президент [страны Владимир] Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени», — сказал министр (цитата по «РБК-Украина»).

Введенное с конца февраля 2022-го военное положение в стране регулярно продлевалось, сейчас оно действует до 15 ноября. Таким образом, на Украине оказалось невозможно провести парламентские выборы, которые должны были бы состояться в октябре. В марте 2024-го должны пройти выборы президента.

Кулеба также напомнил, что сейчас многие украинцы находятся за рубежом, где провести выборы можно только в посольстве, что приведет к очередям. Также «есть проблема денег», добавил министр.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк исключал проведение выборов из-за сложности с их организацией, сообщала «Политика страны». Среди проблем он называл также то, что голосование невозможно провести среди тех, кто находится «на переднем крае» в зоне боевых действий, и вопрос с проведением агитации.

Читайте на РБК Pro
Как не ошибиться в главном: почему владельцы и CEO не подходят друг другу
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
Пора рассчитаться: какие налоги платят российские бизнесмены в Таиланде
Какие налоги придется платить, если вы откроете бизнес в Казахстане

Зеленский в конце августа заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы в стране, однако для этого необходимо выполнить несколько условий. Во-первых, придется внести поправки в законодательство, а во-вторых, нужна финансовая поддержка со стороны Запада — по предварительным оценкам, в размере $5 млрд.

«Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не буду», — сказал глава государства.

Испанская газета El País со ссылкой на источники, близкие к украинскому МИДу, в то же время писала, что на Украине обсуждают возможность проведения выборов весной 2024 года, чтобы консолидировать власть в условиях падения популярности и подтвердить легитимность для завершения конфликта за столом переговоров с Россией.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина президентские выборы СНБО Украины Алексей Данилов
Материалы по теме
ЦИК Украины посчитала стоимость выборов в 2024 году
Политика
Зеленский назвал условия для проведения выборов на Украине
Политика
На Украине не состоятся запланированные парламентские выборы
Политика