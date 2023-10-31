Патрушев обвинил США во взрывах «Северных потоков» и объяснил мотив

Утечка газа на месте взрыва, сентябрь 2022 года (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

США взорвали газопроводы «Северные потоки», чтобы ухудшить отношения Европы и России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на выездном совещании в Томске, передает ТАСС.

По его мнению, США использовали украинский кризис, чтобы добиться разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения конкурентов. «[США] решают за счет других стран свои экономические проблемы. А чтобы Европа не могла получать газ из России, взорвали «Северные потоки», — сказал Патрушев.

Он и ранее указывал на причастность США к подрывам газопроводов и называл Вашингтон «основным выгодополучателем». Американская сторона неоднократно отвергала эти обвинения. Российский президент Владимир Путин счел виновными в ЧП страны, заинтересованные в транзите газа через Россию по территории Украины.

В ряде публикаций в европейской прессе в причастности к взрывам «Северных потоков» подозревали проукраинскую группировку, действовавшую без ведома руководства Украины. Президент Владимир Зеленский исключал, что Киев стоял за взрывами на газопроводах.

По мнению немецких следователей, для атаки была арендована прогулочная яхта «Андромеда» группой из пяти мужчин и одной женщины, у некоторых из них были фальшивые паспорта.

The Washington Post со ссылкой на слитый документ Пентагона писала, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США было проинформировано одной из европейских разведок в июне 2022 года, за три месяца до произошедшего, о планах Киева подорвать газопроводы с помощью группы водолазов.

По данным нидерландских изданий NOS и Nieuwsuur и немецких изданий Die Zeit и ARD, ЦРУ предостерегло Украину от подрыва «Северных потоков», в итоге тогда от этих планов отказались.