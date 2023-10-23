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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский уволил назначенного при нем замглавы СБУ

Зеленский уволил замглавы СБУ и произвел другие кадровые перестановки в службе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Oleh Dubyna / Shutterstock
Фото: Oleh Dubyna / Shutterstock

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анатолия Сандурского с должности замглавы Службы безопасности страны (СБУ). Указ об этом опубликован на сайте украинского президента.

Сандурский работал в органах госбезопасности с 1993 года. Он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя начальника управления контрразведки СБУ. В марте 2022 года Зеленский назначил его заместителем главы ведомства.

Другим указом глава государства снял с поста Владимира Петриченко — начальника главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. Он занял должность начальника управления СБУ в Винницкой области. Его предшественник Анатолий Денисенко уволен с поста другим президентским указом.

Новым начальником управления по работе с личным составом Зеленский назначил Тамару Пашковскую, а главой департамента хозяйственного обеспечения — Андрея Падалку.

В течение 2023 года в силовых и военных ведомствах Украины проходят масштабные кадровые перестановки. Зеленский проводил их и в СБУ. В марте своих должностей лишились замглавы ведомства Александр Якушев, начальник департамента хозяйственного обеспечения службы Александр Провоторов и глава департамента охраны государственной тайны и лицензирования спецслужбы Игорь Носок. На место последнего назначили Олега Храмова. Также сменились руководители региональных управлений СБУ.

Летом 2022 года Зеленский отстранил от должности главу спецслужбы Ивана Баканова, объяснив это «очень серьезными вопросами» из-за связи сотрудников ведомства с Россией.

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В январе свои посты покинули более десяти высокопоставленных должностных лиц в Минобороны страны и Генеральной прокуратуре. В июне был уволен глава концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев. В начале сентября Минобороны возглавил бывший руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. После его назначения своих должностей лишились все замглавы Минобороны страны.

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Владимир Зеленский кадровые перестановки Украина СБУ
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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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