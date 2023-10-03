СБУ заявила о нейтрализации агентурной сети России в Николаевской области

СБУ сообщила о раскрытии агентурной ячейки России в Николаевской области, которую, по данным спецслужбы, организовал блогер Сергей Лебедев («Лохматый Z»). В результате операции были арестованы 13 человек

Фото: SBUkr / Telegram

В Николаевской области раскрыта одна из крупнейших агентурных сетей России: задержаны 13 человек, передававших ФСБ России места дислокации ВСУ, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем телеграм-канале.

Спецслужба утверждает, что члены агентурной сети собирали разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ на территории Южного региона, а также корректировали воздушные атаки по объектам в регионе.

«Установлено, что координаты украинских объектов российские информаторы передавали в фсб через «связного». Им оказался прокремлевский блогер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом «лохматый»)», — сказано в сообщении СБУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Сергей Лебедев ведет телеграм-канал «Лохматый Z», в котором рассказывает о событиях на Украине, в том числе о ходе боевых действий, и выступает с критикой украинских властей. На него подписаны свыше 30 тыс. человек. Он также ведет личный блог на Cont.ws, на котором в том числе выкладывает координаты «приоритетных целей» для ВС России.

Украинская спецслужба считает, что именно Лебедев создал на территории Николаевщины собственную агентуру, а все задержанные являлись подписчиками его телеграм-канала.

Девяти задержанным предъявлено подозрение по ст. 114-2 УК Украины (шпионаж), они остаются под стражей. Еще четырех человек суд признал виновными в совершенных преступлениях и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы. Самого Лебедева заочно обвинили по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 111 (госизмена).

Президент России Владимир Путин в день начала спецоперации на Украине призвал военнослужащих ВСУ «брать власть в Киеве в свои руки». В свою очередь глава СВР России Сергей Нарышкин призывал работников украинских дипмиссий и представительств госорганов за рубежом переезжать в Россию вместе с семьями, чтобы избежать «чисток».

Москва официально не раскрывает количество перешедших на свою сторону военных ВСУ и украинских чиновников. При этом за время боевых действий стороны конфликта неоднократно обменивались пленными, последний раз об этом сообщала Украина 29 августа. Тогда Киев вернул 22 пленных украинских военнослужащих — рядовых, сержантов и двух офицеров.