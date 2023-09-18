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Военная операция на Украине ,  
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На Украине уволили всех замминистра обороны

Украинский кабмин уволил всех замминистра обороны, включая Анну Маляр
Сюжет
Военная операция на Украине
Свою должность сохранил только первый замглавы ведомства Александр Павлюк — единственный кадровый военнослужащий среди заместителей министра обороны. В сентябре на фоне коррупционного скандала на Украине сменился глава Минобороны
Олег Немчинов
Олег Немчинов (Фото: nemchinov.oleh / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Правительство Украины отправило в отставку всех заместителей министра обороны страны, сообщил в телеграм-канале министр кабмина Олег Немчинов.

Уволены заместители министра Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Анна Маляр, Денис Шарапов. Андрей Шевченко потерял пост замминистра по европейской интеграции, Виталий Дейнега — замминистра по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации. Также должности лишился госсекретарь Минобороны Украины Константин Ващенко.

Свою должность сохранил только первый заместитель министра Александр Павлюк.

Почти все заместители министра обороны Украины были гражданскими, а не кадровыми военными. Единственным среди них кадровым военным был Павлюк, отмечал бывший глава Минобороны Алексей Резников. Назначение Павлюка на должность первого замглавы министерства он объяснял тем, что в военное время стране необходимо экспертное мнение людей с военным опытом. Павлюк занял пост первого замглавы Минобороны в феврале 2023 года.

Как сообщили «Cуспiльне» в пресс-службе главы Минобороны Украины, увольнение заместителей министра — не автоматическая процедура после вступления в должность нового руководителя министерства. Такое решение принял кабмин.

При этом «Украинская правда» пишет, что, согласно закону Украины об органах исполнительной власти, в случае увольнения министра его первый и остальные заместители увольняются с должностей по решению кабмина. Высокопоставленные источники сообщили изданию, что все заместители написали заявления на увольнение добровольно по просьбе нового главы ведомства Рустема Умерова, и больше на свои должности не вернутся.

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В начале сентября новым главой украинского Минобороны стал руководитель Фонда госимущества Украины Рустем Умеров. После прихода на пост главы ведомства он анонсировал аудит всех подведомственных направлений. Также министр объявил о планах учредить должность военного омбудсмена, создать электронный военный билет, запустить единый реестр призывников и провести цифровизацию работы военно-врачебных комиссий.

Перестановки в украинском Минобороны начались на фоне скандала вокруг закупки продуктов для ВСУ по завышенным ценам. В январе издание «Зеркало недели» со ссылкой на копии соглашений об организации питания воинских частей в шести областях Украины сообщило, что Минобороны согласовало закупку продовольствия в армию по ценам в два—три раза выше розничной цены в Киеве. Например, картофель закупали по 22 грн за килограмм (в магазине — 8–9 грн), а куриное бедро — по 120 грн за килограмм (80 грн).

В военном ведомстве тогда заявили, что СМИ распространяют «заведомо ложные сведения». Резников ошибки в обнародованном контракте признал, но также назвал расследование информационной атакой под надуманным предлогом. Тогда своих постов лишились некоторые высокопоставленные чиновники, в том числе замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, отвечавший за материально-техническое обеспечение армии.

В августе президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов. Всех их глава государства обвинил в коррупции. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины рекомендовал назначить на эти должности боевых офицеров после проверки Службой безопасности страны.

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