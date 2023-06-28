Зеленский уволил главу «Укроборонпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы концерна «Укроборонпром» Юрия Гусева, говорится в президентском указе, размещенном на сайте Зеленского.

«Уволить Гусева Юрия Вениаминовича с должности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» согласно поданному заявлению», — следует из указа.

Как сообщает телеграм-канал «Укроборонпрома», Гусев заявил, что Зеленский «поручил и доверил мне реформу» концерна. «4 мая правительство образовало акционерное общество «Украинская оборонная промышленность», а затем превратило государственный концерн «Укроборонпром» в современную высокотехнологичную компанию», — сказал Гусев.

Юрий Гусев был назначен гендиректором «Укроборонпрома» 3 декабря 2020 года. В 2014-2016 годах он был заместителем министра обороны страны, с июля 2019 года возглавлял Херсонскую областную администрацию. Команда концерна поблагодарила Гусева за «выдающийся вклад в развитие украинского ОПК».

26 июня издание «Украинская правда» сообщало, что кабмин Украины утвердил в должности нового руководителя концерна Германа Сметанина. По словам источника газеты, Гусева сместили с должности за провал ракетной программы.

Как писала «Украинская правда», конфликт в оборонной сфере появился весной 2023 года. Собеседники газеты утверждали, что «рано или поздно встанет вопрос о замене руководства» концерна после того, как Верховная рада назначила нового министра стратегических отраслей промышленности — Александра Камышина, бывшего руководителя «Укрзализныци». В первые недели после назначения и Гусев, и Камышин убеждали, что конфликта не будет, однако, как сообщали источники «Украинской правды», у «Укроборонпрома» плохие показатели «по всем направлениям».