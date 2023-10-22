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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ЦАХАЛ сообщила о 212 заложниках в секторе Газа

ЦАХАЛ: в заложниках у боевиков ХАМАС находятся 212 человек
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС удерживают в заложниках по меньшей мере 212 человек, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, его слова приводит The Times of Israel. Накануне военные сообщили о 210 пленных.

Хагари подчеркнул, что это число не окончательное. Военные продолжают получать новую информацию о пропавших без вести.

Число заложников постоянно растет: 14 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что боевики ХАМАС удерживают более 120 мирных жителей, 16 октября ведомство уточнило, что в заложниках по меньшей мере 199 человек. 19 октября это число увеличилось до 203 человек, в их числе почти 30 детей и 10–20 пожилых людей, уточнили в ЦАХАЛ.

Среди удерживаемых есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне. Москва поддерживает с ХАМАС контакт по вопросу пленных.

Представитель ХАМАС сообщил NBC, что группировка может освободить всех заложников из числа гражданских в течение часа, если Израиль перестанет наносить авиаудары по сектору Газа. Как писала The Wall Street Journal, США, Израиль и Катар обсуждали с ХАМАС освобождение 50 заложников в обмен на временное прекращение огня, возобновление поставок воды в сектор Газа Израилем и увеличение гуманитарной помощи, однако переговоры провалились.

Теги
ХАМАС ЦАХАЛ заложники Израиль Палестина сектор Газа
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