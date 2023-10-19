ЦАХАЛ: в заложниках боевиков ХАМАС находятся почти 30 детей и более 200 человек

ЦАХАЛ сообщила о почти 30 детях в заложниках у боевиков ХАМАС

Фотографии некоторых из тех, кто был взят в заложники ХАМАСом во время недавних атак (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС взяли в заложники более 200 человек, среди которых почти 30 детей, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ведомстве отметили, что в числе похищенных — от 10 до 20 пожилых людей.

Газета The New York Times со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ, контр-адмирала Даниэля Хагари сообщила, что израильские военные сообщили семьям 203 человек о том, что их близких взяли в заложники.

Число заложников постоянно корректируют: 14 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ХАМАС удерживают более 120 мирных жителей, а 16 октября ведомство уточнило, что в заложниках по меньшей мере 199 человек.

10 октября члены ХАМАС и группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России) заявили, что они удерживают по меньшей мере 130 заложников, захваченных во время нападения на южные районы Израиля 7 октября.

Среди удерживаемых есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне.

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил, что военные его страны намерены уничтожить ХАМАС, даже если это будет представлять опасность для заложников. Он отметил, что все хотят увидеть своих «мальчиков, девочек, бабушек, всех, кто был похищен» дома, но израильские власти сосредоточены на уничтожении террористического потенциала группировки.

Боевики ХАМАС отказались от переговоров по судьбе заложников до завершения войны.