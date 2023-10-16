ЦАХАЛ заявила о 199 заложниках в секторе Газа

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Боевики палестинской исламистской группировки ХАМАС удерживают в заложниках по меньшей мере 199 израильтян, сообщил телеканал i24News со ссылкой на представителя ЦАХАЛ в X (ранее — Twitter).

Военные уведомили семьи заложников о том, что их близких насильно удерживают в секторе Газа.

Число заложников постоянно корректируют: 14 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ХАМАС удерживают более 120 мирных жителей. Позже в тот же день «Бригады аль-Кассама» (боевое крыло ХАМАС) рассказали, что за сутки погибли девять заложников из-за ударов со стороны Израиля — пятеро израильтян и четверо иностранцев.

10 октября члены ХАМАС и группировки «Палестинский исламский джихад» (запрещена в России) заявили, что они удерживают по меньшей мере 130 израильских заложников, захваченных во время нападения на южные районы Израиля 7 октября.

Среди удерживаемых есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне.

Власти Израиля заявили, что намерены уничтожить ХАМАС, даже если это будет означать риск для заложников. «Мы хотим увидеть всех наших мальчиков, девочек, бабушек, всех, кто был похищен, мы хотим видеть их дома, но сейчас мы сосредоточены на нашей национальной стратегии — уничтожении террористического потенциала ХАМАС», — пояснил посол страны в ООН Гилад Эрдан.

Группировка ХАМАС отказалась от переговоров по судьбе заложников до завершения войны. Боевики обещали казнить удерживаемых людей, если Израиль не будет предупреждать об авиаударах, но позже заявили, что отказались от этой идеи.