Армия Израиля уточнила число удерживаемых ХАМАС заложников в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) располагает сведениями о 210 заложниках, которых палестинская группировка ХАМАС удерживает в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Сalcalist.

Власти стремятся вернуть всех похищенных на родину, подчеркнул он.

В боях с силами группировки погибли как минимум 307 израильских военнослужащих, их семьи получили соответствующие уведомления, добавил Хагари. Ранее сообщалось о 304 погибших военных ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля регулярно корректирует данные о числе удерживаемых заложников. Так, 14 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ХАМАС удерживает более 120 мирных жителей, а 16 октября уточнила, что в заложниках остаются по меньшей мере 199 человек.

Затем, 19 октября, Хагари уточнил, что в заложники взяли 203 человека. По данным ЦАХАЛ, среди них почти 30 детей и от 10 до 20 пожилых людей. Также среди заложников есть иностранцы.

Высокопоставленный представитель ХАМАС говорил NBC, что группировка готова освободить всех заложников из числа гражданских в течение часа, если Израиль перестанет наносить авиаудары по сектору Газа. Как писала The Wall Street Journal, США, Израиль и Катар обсуждали с ХАМАС освобождение 50 заложников в обмен на временное прекращение огня, возобновление поставок воды в сектор Газа Израилем и увеличение гуманитарной помощи, однако переговоры провалились.