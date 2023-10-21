 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Армия Израиля уточнила число удерживаемых ХАМАС заложников в секторе Газа

Армия обороны Израиля: ХАМАС удерживает 210 заложников в секторе Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) располагает сведениями о 210 заложниках, которых палестинская группировка ХАМАС удерживает в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ, контр-адмирал Даниэль Хагари, передает Сalcalist.

Власти стремятся вернуть всех похищенных на родину, подчеркнул он.

В боях с силами группировки погибли как минимум 307 израильских военнослужащих, их семьи получили соответствующие уведомления, добавил Хагари. Ранее сообщалось о 304 погибших военных ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля регулярно корректирует данные о числе удерживаемых заложников. Так, 14 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что ХАМАС удерживает более 120 мирных жителей, а 16 октября уточнила, что в заложниках остаются по меньшей мере 199 человек.

Затем, 19 октября, Хагари уточнил, что в заложники взяли 203 человека. По данным ЦАХАЛ, среди них почти 30 детей и от 10 до 20 пожилых людей. Также среди заложников есть иностранцы.

Высокопоставленный представитель ХАМАС говорил NBC, что группировка готова освободить всех заложников из числа гражданских в течение часа, если Израиль перестанет наносить авиаудары по сектору Газа. Как писала The Wall Street Journal, США, Израиль и Катар обсуждали с ХАМАС освобождение 50 заложников в обмен на временное прекращение огня, возобновление поставок воды в сектор Газа Израилем и увеличение гуманитарной помощи, однако переговоры провалились.

Читайте на РБК Pro
Microsoft запустила Copilot. Станет ли она самой дорогой компанией в мире
«Убейте в себе Овцу»: как достичь своего даже в самых сложных переговорах
Акции каких компаний взлетели за год на сотни процентов и что их ждет
«Может и убить». Почему создатель ChatGPT стал бояться своего изобретения

За две недели войны с израильской стороны погибли 1,4 тыс. человек, свыше 5 тыс. пострадали. Минздрав Палестины сообщил о 4,3 тыс. погибших в секторе Газа и 13,5 тыс. раненых.

Теги
ХАМАС Израиль заложники
Материалы по теме
WSJ сообщила о провале сделки США, Израиля и Катара с ХАМАС по заложникам
Политика
ЦАХАЛ сообщила о почти 30 детях в заложниках у боевиков ХАМАС
Политика
Небензя назвал заложниками блокады сектора Газа около тысячи россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 101,43 (-1,2) Инвестиции, 20 окт, 17:22 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 95,91 (-1,4) Инвестиции, 20 окт, 17:22
Ученица Тутберидзе уступила Горбачевой в короткой программе на Гран-при Спорт, 15:08
Дожди, листья и ДТП: как сберечь себя и свой автомобиль РБК и Ингосстрах, 15:03
Минобороны отчиталось об отражении 18 атак ВСУ на разных направлениях Политика, 14:57
Зачем нужны индустриальные пылесосы на производствах РБК и Karcher, 14:45
Губернатор сообщил о работе ПВО в Ростовской области Политика, 14:38
Призер Олимпиады в Сочи по скелетону Елена Никитина завершила карьеру Спорт, 14:33
Израиль заявил о вступлении «Хезболлы» в войну и пригрозил расплатой Политика, 14:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Дипломаты ЕС пожаловались на главу Еврокомиссии из-за поддержки Израиля Политика, 14:24
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 14:20
Армия Израиля уточнила число удерживаемых ХАМАС заложников в секторе Газа Политика, 14:19
Стали известны дата и место похорон Анфисы Резцовой Спорт, 14:08
Захарян попал в стартовый состав впервые после перехода в испанский клуб Спорт, 14:07
Распределенное будущее: как токенизация изменит экономику и общество Новая экономика, 14:06
От идеи до рынка: как управлять инновациями в крупной компании Тренды, 14:06