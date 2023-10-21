Белый дом объяснил ответ Байдена об отсрочке операции Израиля в Газе

Президент США Джо Байден не расслышал вопрос журналиста об целесообразности отсрочки наземной операции Израиля в Газе, поэтому его ответ касался только освобождения заложников. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.

Ранее CNN сообщил, что журналист из пресс-пула Белого дома спросил американского лидера о необходимости отсрочки операции. Байден ответил ему «да». Однако, как утверждает CNN в вопросе также были слова: «Хотите ли вы, чтобы было освобождено больше заложников?».

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По словам представителя американской администрации, Байден «не расслышал» вопрос, и потому ответил, что хочет, чтобы больше заложников были освобождены.

О том, что США и ЕС оказывают давление на Израиль, чтобы тот отложил наземную операцию в секторе Газа, писал Bloomberg. По данным агентства, американские и европейские чиновники хотят выиграть время для тайных переговоров с палестинской группировкой ХАМАС об освобождении заложников при посредничестве Катара. Источники называли переговоры деликатными, и не исключали их провала. Израиль сначала отказывался откладывать операцию, но согласился под давлением Вашингтона, сообщили изданию собеседники.

Байден, глава Пентагона Ллойд Остин и госсекрекретарь США Энтони Блинкен посещали Израиль после начала войны с ХАМАС. Bloomberg писал, что эти визиты повлияли на планы израильской стороны касательно операции в секторе Газа. Первоначально военные собирались провести операцию с нанесением «скоординированных ударов с воздуха, моря и суши». 19 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что операция скоро начнется.