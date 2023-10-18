Президент США Джо Байден прилетел в Израиль во время конфликта с ХАМАС

У президента США Байдена запланирована встреча с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Своим визитом он намерен выразить поддержку Израилю в конфликте с ХАМАС

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден прилетел в Тель-Авив, сообщил CNN. Этим визитом он намерен выразить поддержку Израилю в его конфликте с палестинской группировкой ХАМАС.

В Израиле у Байдена запланирована встреча с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что президент США намерен «как друг» задать руководству Израиля «жесткие вопросы» в ходе визита в страну.

Bloomberg пишет, что решение президента США посетить страну указывает на обеспокоенность американской администрации по поводу того, что кризис может «выйти из-под контроля».

Помимо этого Байден может посетить Иорданию, отмечал Reuters. Но после атаки на больницу в секторе Газа 17 октября Иордания отменила четырехсторонний саммит с участием президента США, который должен был состояться 18 октября.

«Мы решили не проводить четырехсторонний саммит в Аммане, потому что Вашингтон не сможет принять решение о прекращении войны», — сказал глава МИД Иордании Айман Сафади.

Армия обороны Израиля заявила, что ракета попала по больнице в результате неудачного запуска запрещенной в России террористической организацией «Исламский джихад». Группировка отвергла обвинения. Палестинское движение ХАМАС обвинило в атаке Израиль и США.

Белый дом позднее также сообщил, что Байден отложит свою поездку в Иорданию и запланированную встречу с королем Иордании Абдаллой II, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Источники Der Spiegel предположили, что пока американский лидер будет находиться в Израиле, ЦАХАЛ не начнет наземную операцию в секторе Газа.