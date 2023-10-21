Байден ответил «да» на вопрос об отсрочке наземной операции Израиля
Президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, следует ли Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не будет освобождено больше заложников, сообщает CNN.
Журналист спросил американского лидера о необходимости отсрочки операции и был услышан ответ «да», указывает телеканал.
Позднее в Белом доме заявили, что Байден не расслышал вопроса полностью. В нем также были слова: «Хотите ли вы, чтобы было освобождено больше заложников?».
По данным CNN, Соединенные Штаты и их союзники призывают Израиль действовать стратегически и поставить четкие цели при планировании сухопутной операции, предостерегая от длительной оккупации и жертв среди мирного населения. По словам источников канала, в частных беседах со своими израильскими коллегами представители западных оборонных ведомств не пытались отговорить Израиль от вторжения в сектор Газа сухопутных войск. Однако Израиль должен «разработать стратегию, а не просто тактический маневр», пояснил министр обороны одной из натовских стран.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после освобождения двух американок, взятых в заложники ХАМАС, заявил, что страна продолжит усилия по вызволению захваченных граждан, при этом одновременно «будет сражаться до тех пор, пока не победит».
Материал дополняется
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности