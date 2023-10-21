Байден ответил «да» на вопрос об отсрочке наземной операции Израиля

Президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, следует ли Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не будет освобождено больше заложников, сообщает CNN.

Журналист спросил американского лидера о необходимости отсрочки операции и был услышан ответ «да», указывает телеканал.

Позднее в Белом доме заявили, что Байден не расслышал вопроса полностью. В нем также были слова: «Хотите ли вы, чтобы было освобождено больше заложников?».

По данным CNN, Соединенные Штаты и их союзники призывают Израиль действовать стратегически и поставить четкие цели при планировании сухопутной операции, предостерегая от длительной оккупации и жертв среди мирного населения. По словам источников канала, в частных беседах со своими израильскими коллегами представители западных оборонных ведомств не пытались отговорить Израиль от вторжения в сектор Газа сухопутных войск. Однако Израиль должен «разработать стратегию, а не просто тактический маневр», пояснил министр обороны одной из натовских стран.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после освобождения двух американок, взятых в заложники ХАМАС, заявил, что страна продолжит усилия по вызволению захваченных граждан, при этом одновременно «будет сражаться до тех пор, пока не победит».

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