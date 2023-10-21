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Байден ответил «да» на вопрос об отсрочке наземной операции Израиля

Байден ответил утвердительно на вопрос об отсрочке наземной операции Израиля

Президент США Джо Байден ответил утвердительно на вопрос, следует ли Израилю отложить наземную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не будет освобождено больше заложников, сообщает CNN.

Журналист спросил американского лидера о необходимости отсрочки операции и был услышан ответ «да», указывает телеканал.

Позднее в Белом доме заявили, что Байден не расслышал вопроса полностью. В нем также были слова: «Хотите ли вы, чтобы было освобождено больше заложников?».

По данным CNN, Соединенные Штаты и их союзники призывают Израиль действовать стратегически и поставить четкие цели при планировании сухопутной операции, предостерегая от длительной оккупации и жертв среди мирного населения. По словам источников канала, в частных беседах со своими израильскими коллегами представители западных оборонных ведомств не пытались отговорить Израиль от вторжения в сектор Газа сухопутных войск. Однако Израиль должен «разработать стратегию, а не просто тактический маневр», пояснил министр обороны одной из натовских стран.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после освобождения двух американок, взятых в заложники ХАМАС, заявил, что страна продолжит усилия по вызволению захваченных граждан, при этом одновременно «будет сражаться до тех пор, пока не победит».

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