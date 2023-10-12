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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Блинкен прилетел в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Тель-Авив
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Энтони Блинкен (слева)
Энтони Блинкен (слева) (Фото: Jacquelyn Martin / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Израиль, сообщила газета The Jerusalem Post. Портал Al-Arabiya уточнил, что его самолет приземлился в Тель-Авиве.

Госдепартамент анонсировал визит Блинкена в Израиль и Иорданию 11–13 октября. Он встретится с высокопоставленными чиновниками стран Ближнего Востока и «подтвердит солидарность США с правительством и народом Израиля».

Президент Палестины Махмуд Аббас планирует встретиться с Блинкеном 13 октября. ОН возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) — партию, которая конкурирует с палестинской исламистской группировкой ХАМАС. ФАТХ контролирует Западный берег реки Иордан, ХАМАС — сектор Газа. Боевики ХАМАС 7 октября напали на мирных жителей Израиля на юге страны.

8 октября госсекретарь заявил, что Израиль, вступивший в войну с ХАМАС, попросил у США дополнительную военную помощь. «Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые сделали израильтяне», — отметил Блинкен. По его оценке, случившееся в Израиле стало «массированной террористической атакой».

11 октября в Израиль прибыл первый самолет с боеприпасами, которые передали США.

Президент США Джо Байден в день начала военных действий, 7 октября, заявил, что принимает сторону Израиля, и назвал поддержку Вашингтоном Тель-Авива «твердой и непоколебимой».

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Энтони Блинкен Госдепартамент США Израиль США
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