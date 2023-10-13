Глава Пентагона прибыл в Израиль
Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Израиль, чтобы встретиться с министром обороны страны Йоавом Галантом, сообщает The Jerusalem Post.
Ранее Пентагон сообщил, что Остин приедет с визитом в Израиль и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху на фоне продолжающейся войны израильской армии с силами ХАМАС.
В Израиль прибыл и госсекретарь США Энтони Блинкен. 12 октября он встретился с Нетаньяху, а на 13 октября у госсекретаря запланированы переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Американская делегация также посетит лидеров Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Катара.
Блинкен заявил, что цель Соединенных Штатов — убедить государства Ближнего Востока не допустить расширения конфликта вокруг сектора Газа и использовать их влияние на ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников.
Аббас возглавляет Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ). Арабские территории в Палестине разделены на две части — сектор Газа контролирует ХАМАС, Западный берег реки Иордан — ФАТХ.
Президент США Джо Байден подчеркнул, что его страна поддерживает Израиль «перед лицом этого террористического нападения», добавив, что «террористическим атакам никогда не может быть оправдания».
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