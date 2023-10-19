Лавров назвал высоким риск расширения конфликта Израиля и ХАМАС

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Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Что касается сектора Газа, то риск перерастания этого кризиса в общерегиональный конфликт достаточно серьезен», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что российские власти считают провокационными «попытки все свалить на Иран». Лавров подчеркнул, что иранское руководство «занимает достаточно ответственную взвешенную позицию и как раз призывает к тому, чтобы не допустить разрастания этого конфликта на весь регион и сопредельные страны».

Иран поддержал действия палестинского исламистского движения ХАМАС и грозил Израилю серьезными последствиями, если тот не откажется от планов наземной операции в секторе Газа. Иранский МИД предупредил о готовности к «упреждающим действиям» против израильской армии и не исключил вступления Ирана в конфликт.

Источники The Wall Street Journal в ХАМАС и ливанской военизированной организации «Хезболла» рассказали, что представители Ирана с августа работали вместе с ХАМАС над планом нападения на Израиль. Официально Белый дом признает, что Иран «в широком смысле» причастен к нападению. Иран отвергает подозрения в свой адрес, настаивая, что все действия ХАМАС были «полностью автономными».

США опасаются вступления Ирана в войну и готовятся «ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Пентагон отправил в Восточное Средиземноморье два авианосца «в рамках усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля».