Иран отверг причастность к атаке ХАМАСа на Израиль
Тегеран не причастен к атаке палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль, сообщает издание Amwaj.media со ссылкой на представительство Ирана при ООН.
В представительстве заявили, что Иран поддерживает Палестину, но силы «Кудс», военное подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), не имеют отношения к нынешнему обострению. «Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа», — сказали там.
Неназванный представитель сил безопасности в Бейруте, который, как пишет издание, хорошо знаком с работой «Кудс», также сообщил, что Иран не участвовал в подготовке или осуществлении нападения ХАМАСа на Израиль.
О том, что КСИР помогал готовить план атаки, ранее сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ХАМАСе и ливанской «Хезболле». По данным издания, представители Ирана с августа участвовали в проработке операции на встречах в столице Ливана.
Иранские власти, комментируя атаку ХАМАСа на Израиль 7 октября, назвали ее «мощным ответом на преступные действия» и «новой страницей в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях».
Источник Reuters, близкий к ХАМАСу, сказал Reuters, что группировка, готовясь к операции, вела многолетнюю кампанию, направленную на то, чтобы ввести Израиль в заблуждение и заставить думать, что боевики не хотят вступать в вооруженный конфликт: «ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою». Бывший глава Совета по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор заявил, что страна «по глупости» поверила в это и допустила ошибку. «Мы не собираемся повторять эту ошибку снова и медленно, но верно уничтожим ХАМАС», — пообещал он.
Израиль в ответ на массированный обстрел со стороны сектора Газа, проникновение боевиков на территорию страны и захват заложников начал атаковать позиции ХАМАСа и сообщил об уничтожении сотен представителей палестинского движения. В израильской армии обороны ЦАХАЛ заявили, что «серьезно ослабили» возможности группировки.
По последним данным, в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли более 700 человек, 2,3 тыс. ранены. Палестинские власти сообщали о более 400 жертвах; число пострадавших превысило 2,2 тыс.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%