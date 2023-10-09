Иран отверг причастность к атаке ХАМАСа на Израиль

Постпредство Ирана при ООН: Тегеран не причастен к атаке ХАМАСА на Израиль

О том, что иранский Корпус стражей исламской революции работал над планом нападения ХАМАСа на Израиль, сообщила WSJ. В Тегеране эти данные отвергли, заявив, что решение палестинского движения «является полностью автономным»

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Тегеран не причастен к атаке палестинского исламистского движения ХАМАС на Израиль, сообщает издание Amwaj.media со ссылкой на представительство Ирана при ООН.

В представительстве заявили, что Иран поддерживает Палестину, но силы «Кудс», военное подразделение специального назначения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), не имеют отношения к нынешнему обострению. «Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, являются полностью автономными и непоколебимо соответствуют законным интересам палестинского народа», — сказали там.

Неназванный представитель сил безопасности в Бейруте, который, как пишет издание, хорошо знаком с работой «Кудс», также сообщил, что Иран не участвовал в подготовке или осуществлении нападения ХАМАСа на Израиль.

О том, что КСИР помогал готовить план атаки, ранее сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ХАМАСе и ливанской «Хезболле». По данным издания, представители Ирана с августа участвовали в проработке операции на встречах в столице Ливана.

Иранские власти, комментируя атаку ХАМАСа на Израиль 7 октября, назвали ее «мощным ответом на преступные действия» и «новой страницей в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях».

Источник Reuters, близкий к ХАМАСу, сказал Reuters, что группировка, готовясь к операции, вела многолетнюю кампанию, направленную на то, чтобы ввести Израиль в заблуждение и заставить думать, что боевики не хотят вступать в вооруженный конфликт: «ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою». Бывший глава Совета по национальной безопасности Израиля Яаков Амидрор заявил, что страна «по глупости» поверила в это и допустила ошибку. «Мы не собираемся повторять эту ошибку снова и медленно, но верно уничтожим ХАМАС», — пообещал он.

Израиль в ответ на массированный обстрел со стороны сектора Газа, проникновение боевиков на территорию страны и захват заложников начал атаковать позиции ХАМАСа и сообщил об уничтожении сотен представителей палестинского движения. В израильской армии обороны ЦАХАЛ заявили, что «серьезно ослабили» возможности группировки.

По последним данным, в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли более 700 человек, 2,3 тыс. ранены. Палестинские власти сообщали о более 400 жертвах; число пострадавших превысило 2,2 тыс.