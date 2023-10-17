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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Хаменеи предупредил Израиль о последствиях ударов по сектору Газа

Хаменеи: никто не сможет остановить мусульман при продолжении ударов по Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Никто не сможет остановить мусульман, если ЦАХАЛ продолжит наносить удары по сектору Газа, заявил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи, слова которого приводит агентство IRNA.

«Какие бы преступления ни совершал сионистский режим, он не сможет компенсировать свое позорное поражение при операции «Буря Аль-Аксы», — сказал Хаменеи.

Иран в числе немногих стран твердо поддержал действия ХАМАС и грозил Израилю серьезными последствиями, если тот не откажется от планов наземной операции в секторе Газа.

МИД Ирана в ночь на 17 октября предупредил о готовности лидеров арабского сопротивления к «упреждающим действиям» против израильской армии и не исключил собственного вступления в конфликт, если ООН окажется бессильна: «Возможность открытия новых фронтов против режима [будет] неизбежна». Тегеран называет планируемую Израилем военную операцию красной линией для принятия собственных решений.

США опасаются вступления Ирана в войну и готовятся «ко всем возможным непредвиденным обстоятельствам», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

В Восточное Средиземноморье прибыл американский авианосец, в регион направляется дополнительный контингент морпехов. Президент Джо Байден планирует приехать в Израиль 18 октября. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, визит станет сигналом любой стороне, которая собирается атаковать Израиль.

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Теги
Иран Али Хаменеи Израиль сектор Газа палестино-израильский конфликт
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