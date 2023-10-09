WSJ узнала о помощи Ирана при планировании атаки ХАМАСа на Израиль
Иранские службы безопасности помогли палестинскому исламистскому движению ХАМАС спланировать атаку на Израиль, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ХАМАС и ливанскую военизированную организацию «Хезболла».
По утверждению представителей группировок, в Иране дали «зеленый свет» нападению на Израиль на встрече в Бейруте в прошлый понедельник, 2 октября.
Газета пишет, что офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции с августа работали с ХАМАСом над разработкой плана нападения. Детали операции уточнялись в ходе нескольких встреч в ливанской столице, на которых присутствовали представители КСИР и четырех поддерживаемых Ираном группировок, в том числе ХАМАСа и «Хезболлы».
В США заявили, что не видели свидетельств причастности Тегерана к новой эскалации между ХАМАСом и Израилем. Об этом, в частности, сказал госсекретарь Энтони Блинкен: «Мы еще не видели доказательств того, что Иран руководил или стоял за этой конкретной атакой, но, безусловно, [между ними] есть давние отношения». Однако неназванный европейский чиновник и советник правительства Сирии подтвердили WSJ сведения палестинских группировок о роли Ирана.
Иранские власти накануне поддержали ХАМАС, заявив, что действия группировки «открыли новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях».
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