 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

WSJ узнала о помощи Ирана при планировании атаки ХАМАСа на Израиль

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Иранский Корпус стражей исламской революции с августа прорабатывал с палестинской группировкой детали плана нападения на Израиль, встречи проходили в Бейруте, пишет WSJ. Тегеран ранее поддержал действия ХАМАСа

Иранские службы безопасности помогли палестинскому исламистскому движению ХАМАС спланировать атаку на Израиль, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на ХАМАС и ливанскую военизированную организацию «Хезболла».

По утверждению представителей группировок, в Иране дали «зеленый свет» нападению на Израиль на встрече в Бейруте в прошлый понедельник, 2 октября.

Газета пишет, что офицеры иранского Корпуса стражей исламской революции с августа работали с ХАМАСом над разработкой плана нападения. Детали операции уточнялись в ходе нескольких встреч в ливанской столице, на которых присутствовали представители КСИР и четырех поддерживаемых Ираном группировок, в том числе ХАМАСа и «Хезболлы».

В США заявили, что не видели свидетельств причастности Тегерана к новой эскалации между ХАМАСом и Израилем. Об этом, в частности, сказал госсекретарь Энтони Блинкен: «Мы еще не видели доказательств того, что Иран руководил или стоял за этой конкретной атакой, но, безусловно, [между ними] есть давние отношения». Однако неназванный европейский чиновник и советник правительства Сирии подтвердили WSJ сведения палестинских группировок о роли Ирана.

Иранские власти накануне поддержали ХАМАС, заявив, что действия группировки «открыли новую страницу в области сопротивления и вооруженных операций против оккупантов на оккупированных территориях».

Материал дополняется

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Иран ХАМАС Хезболла Корпус стражей исламской революции Израиль
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01:15
WSJ узнала о помощи Ирана при планировании атаки ХАМАСа на Израиль Политика, 01:12
Как число новых иностранных брендов в России выросло до рекорда Бизнес, 01:11
Заседание Совбеза ООН завершилось без принятия заявления по Израилю Политика, 01:09
Арбенина опубликовала песню про «бар-мицву в последнюю ночь до войны» Политика, 00:46
В ОАЭ заявили о шоке от сообщений о захвате заложников в Израиле Политика, 00:27
ХАМАС заявил о запуске ракет по аэропорту Бен-Гурион Политика, 00:24
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Число люксовых автомобилей в России выросло, несмотря на санкции Экономика, 00:00
Постпред Палестины при ООН призвал Израиль «изменить курс» Политика, 08 окт, 23:45
Израильский спецназ захватил заместителя командующего ХАМАС Политика, 08 окт, 23:30
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 08 окт, 23:15
Армия Турции провела воздушную операцию на севере Сирии Политика, 08 окт, 23:05
Axios сообщил, что арабские страны не осудили ХАМАС после просьбы США Политика, 08 окт, 22:58