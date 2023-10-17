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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Иран заявил об «упреждающих действиях» против Израиля в ближайшие часы

Ирана заявил о скорых превентивных действиях «Хезболлы» против Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Иран заявил об «истекающем времени» предупреждений по поводу действий Израиля и скором ответе арабских группировок — не только «Хезболлы». Иранский МИД не стал исключать возможность присоединение к войне
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Лидеры сопротивления» не позволят Израилю предпринять какие-либо действия в секторе Газа, любые упреждающие действия «планируется предпринять в ближайшие часы». Об этом заявил глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан, передает IRNA.

Министр пояснил, что «когда мы говорим о сопротивлении, речь идет не только о «Хезболле». «Допускается любая возможность», — сказал министр в ответ на вопрос, может ли Иран вступить в войну с Израилем.

«Исламское сопротивление в Ливане» — одно из самоназваний ливанской группировки «Хезболла», имеющей тесные связи с Ираном.

Абдоллахиан привел данные, согласно которым уже 740 детей погибли в ходе войны. По его словам, Тегеран недвусмысленно заявил Вашингтону, что тот не может призывать обе стороны к сдержанности и в то же время полностью поддерживать Израиль. «Время для этих сообщений [в адрес] США истекает», — подчеркнул он и добавил: если ограниченные возможности, доступные ООН, не будут использованы, «возможность открытия новых фронтов против режима неизбежна».

«Сегодня, если мы не защитим Газу, мы должны защитить наши города», — добавил министр. По его мнению, если не принять упреждающие меры, но «завтра нам придется сражаться с сионистскими солдатами в Бейруте».

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Иран допускал возможность вмешательства в войну палестинской группировки с Израилем, если последний «посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан». Планируемую израильской армией наземную операцию в секторе Газа иранская сторона называла «грубой ошибкой» и «красной линией».

США опасаются вступления Ирана в войну на стороне ХАМАС, американские военные перебросили в регион авианосец и дополнительные истребители F-15. Как выяснил CNN, около 2 тыс. американских морпехов выдвинулись в Восточное Средиземноморье для усиления группировки США в регионе. Как пояснил источник, это сделано, чтобы послать сигнал Ирану. Военнослужащие займутся консультированием и медицинской помощью, уточняла The Wall Street Journal.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль Иран МИД Ирана Хезболла Ливан
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