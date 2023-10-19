Египет согласился на отправку гуманитарной помощи Газе через КПП «Рафах»

Байден и ас-Сиси согласовали отправку гуманитарной помощи через КПП «Рафах» на постоянной основе, сообщила канцелярия египетского президента. По словам Байдена, на первом этапе в Газу отправят порядка 20 грузовиков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси согласился открыть пропускной пункт «Рафах» на границе страны с сектором Газа для грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом заявил журналистам президент США Джо Байден, передает The Wall Street Journal.

Речь идет об отправке до 20 грузовиков с гуманитарной помощью, уточнил он.

Байден 18 октября прибыл в Тель-Авив, где провел переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Планировалось, что после Израиля президент США отправится в Иорданию, где встретится с королем Абдаллой II, президентом Палестины Махмудом Аббасом и ас-Сиси. Но после атаки на больницу в секторе Газа 17 октября Иордания отменила четырехстороннюю встречу.

Однако Байден и президент Египта провели двухсторонние переговоры. Как сообщил Белый дом, политики обсудили доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и механизмы ее распределения. США обещали выделить $100 млн на гуманитарную помощь палестинцам.

Президенты согласовали поставки гуманитарной помощи через КПП «Рафах» на постоянной основе в координации с ООН и международными организациями, сообщила канцелярия египетского президента.

«Рафах» был единственным оставшимся после эскалации конфликта на Ближнем Востоке пунктом для вывода людей из сектора Газа в направлении Синайского полуострова и ввоза туда продуктов питания.

15 октября генсек ООН Антониу Гутерриш потребовал предоставить гуманитарный доступ в сектор Газа. В этот же день египетская сторона заявила, что «Рафах» был открыт с начала боевых действий. После того, как днем ранее гражданам США не разрешили перейти там границу, глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что дороги с палестинской стороны «выведены из строя» из-за бомбардировок. Однако 17 октября пропускной пунктоткрыли для лиц с двойным гражданством, тогда же через него в сектор начали поступать гуманитарные грузы.

На фоне массового исхода на границе с Египтом скопились тысячи беженцев, из-за чего Каир усилил охрану границ. Газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности отмечала, что Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа. Однако источники CNN и Reuters отмечали, что Каир готов обсуждать отправку гуманитарной помощи несмотря на отказ принимать беженцев.