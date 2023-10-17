Иордания и Египет отказались принять беженцев из сектора Газа

Иордания считает отправку на ее территорию беженцев красной линией, Египет такую возможность также отвергает. На переговоры в Каир по поводу гуманитарного коридора из сектора Газа направится генсек ООН Антониу Гутерриш

Палестинцы временно проживающие в школе в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа (Фото: Wang Dongzhen / XinHua / Global Look Press)

Отправка палестинских беженцев в Иорданию является красной линией, заявил король Абдалла II, передает Reuters.

«Никаких беженцев в Иордании, никаких беженцев в Египте», — сказал он.

Financial Times пишет, что власти Египта «очень злы» из-за давления на них по поводу беженцев. «Вы хотите, чтобы мы приняли 1 млн человек? Что ж, я собираюсь отправить их в Европу. Вы так заботитесь о правах человека — что ж, вы принимайте их», — пересказал европейский чиновник слова своего египетского коллеги.

15 октября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отверг «политику принудительного перемещения в качестве решения палестинской проблемы».

В Каир 18 октября отправится генсек ООН Антонио Гутерриш, он намерен провести переговоры в том числе с президентом Египта по поводу гуманитарной ситуации в секторе Газа, передает FT со ссылкой на источники. Всемирная организация выступает за открытие гуманитарного коридора через КПП «Рафах» на границе с Египтом, однако в Каире выступают за доставку через него только гуманитарной помощи в сектор Газа.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа ухудшается с тех пор как Израиль начал блокаду этой территории из-за военных действий, ООН ее осудила. С территории еврейского государства перестало поступать электричество и топливо, также 9 октября была отключена вода (15 октября Израиль возобновил подачу воды под давлением США). 13 октября Израиль рекомендовал жителям северной части сектора Газа эвакуироваться на юг, так как армия намерена продолжать атаки. Кроме того, израильские военные готовятся к началу наземной операции на этой территории.

