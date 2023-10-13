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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Египет начал стягивать силы к границе с сектором Газа

Египет отправил на границу с сектором Газа силовиков
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Египет стянул «тысячи силовиков» к границам с сектором Газа на фоне возможной наземной операции Израиля, сообщил AP представитель египетской службы безопасности. Он назвал такие планы Тель-Авива «серьезной ошибкой»
Фото: Jonathan Rashad / Getty Images
Фото: Jonathan Rashad / Getty Images

Египет принял «беспрецедентные меры» и усилил безопасность вдоль границ с сектором Газа, чтобы предотвратить их нарушение, заявил агентству Associated Press высокопоставленный представитель египетской службы безопасности. По его словам, вдоль границ развернули «тысячи сил».

Египетский чиновник назвал возможную наземную операцию Израиля в секторе Газа «серьезной ошибкой» и добавил, что Египет «круглосуточно» работает с союзниками Тель-Авива, включая Вашингтон и европейские власти, чтобы предотвратить такой сценарий и остановить войну.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что партнеры Израиля предложили создать «безопасные зоны» внутри сектора Газы и разрешить доставку помощи через контрольно-пропускной пункт «Рафах». По его словам, хотя предложение получило поддержку от некоторых западных официальных лиц, включая главного дипломата ЕС, Израиль пока ничего не ответил.

О том, что США проводят консультации с Израилем и Египтом по поводу безопасных коридоров для мирных жителей сектора Газа, говорил американский советник по национальной безопасности Джейк Салливан 11 октября. На следующий день госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что они продолжаются.

В то же время один из источников в египетской службе безопасности, пожелавший остаться неназванным, сообщил Reuters, что Каир отверг идею создания безопасных коридоров для гражданских лиц, чтобы защитить «право палестинцев отстаивать свое дело и свою землю».

Эскалация конфликта Израиля и палестинского исламистского движения ХАМАС произошла утром 7 октября, когда силы движения провели массированные ракетные удары и атаковали южные регионы государства.

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Израиль в ответ заявил о переходе в состояние войны. Тель-Авив блокировал также снабжение сектора Газа водой, топливом и электричеством, до тех пор пока ХАМАС не освободит взятых при атаке заложников.

По последним данным армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), с израильской стороны погибли более 1,3 тыс. человек, ранены свыше 3,2 тыс. Палестинские власти 12 октября сообщали о более чем 1,35 тыс. погибших и свыше 6 тыс. пострадавших.

Утром 13 октября Израиль призвал к эвакуации жителей северной части сектора Газа в более безопасную южную часть, граничащую с Египтом, в течение 24 часов. ЦАХАЛ выпустила уведомление для жителей Газы, объяснив эвакуацию тем, что город «служит местом проведения военных операций».

Офис генсека ООН раскритиковал позицию Израиля: там не увидели возможности провести перемещение 1,1 млн человек за требуемые 24 часа «без разрушительных гуманитарных последствий». По данным ООН, более 423 тыс. жителей Газы уже были вынуждены покинуть свои дома с начала эскалации.

ХАМАС призвал игнорировать заявление Израиля, назвав его попыткой «посеять смятение среди граждан и подорвать стабильность нашего внутреннего фронта».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
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