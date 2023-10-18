Байден анонсировал выделение $100 млн на гуманитарную помощь Палестине

Байден заявил, что мирные жители Палестины страдают от конфликта, ХАМАС использует их как «живой щит». Он попросил Израиль обеспечить доставку в сектор Газа гуманитарной помощи, США выделят на нее $100 млн

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США выделят $100 млн на гуманитарную помощь палестинцам, заявил президент страны Джо Байден во время своего визита в Израиль.

«Объявляю о новом финансировании от США в размере $100 млн на гуманитарную помощь как в секторе Газа, так и на Западном берегу [реки Иордан]. Эти деньги пойдут на поддержку более 1 млн перемещенных лиц и пострадавших от конфликта палестинцев, включая чрезвычайные нужды в Газе», — сказал Байден.

Президент США заявил, что ХАМАС, под управлением которого находится сектор Газа и который напал на Израиль 7 октября, «не представляет палестинский народ». По его словам, боевики используют «невинных людей» как «живой щит» и палестинцы «также сильно страдают», им нужны продукты питания, вода, лекарства, жилье. Байден отметил, что попросил израильские власти согласиться на поставку гуманитарной помощи в сектор Газа, ее будут поставлять из Египта.

«Мы скорбим о гибели невинных палестинцев. Как и весь мир, я был возмущен и опечален огромным числом смертей вчера в больнице в Газе», — сказал Байден, имея в виду атаку на больницу Аль-Ахли, в результате которой погиб 471 человек, не менее 314 пострадали.

Американский лидер добавил, что, «по-видимому», в медучреждение попала ракета, «выпущенная террористической группой в Газе». ХАМАС обвинил в атаке Израиль, а Израиль — палестинский «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация).

Байден также вновь выразил поддержку Израилю и пообещал быть на его стороне. Он добавил, что в ближайшее время намерен попросить конгресс о выделении «беспрецедентного пакета поддержки обороны Израиля».

Вашингтон уже оказывает Тель-Авиву военную помощь, кроме того, в Восточное Средиземноморье были направлены два авианосца — «Джеральд Форд» (уже прибыл) и «Дуайт Эйзенхауэр» (в пути).