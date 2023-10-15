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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В Египте заявили о «выведенном из строя» КПП на границе с сектором Газа

МИД Египта: КПП на границе с сектором Газа открыт, но дороги выведены из строя
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
КПП «Рафах» на границе с сектором Газа «был открыт все это время», но дороги разрушены из-за бомбардировок, заявили в МИД Египта. Накануне американцам не разрешили перейти на египетскую территорию
Фото: Ibraheem Abu / Reuters
Фото: Ibraheem Abu / Reuters

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на южной границе сектора Газа с Египтом открыт, однако дороги с палестинской стороны «выведены из строя» из-за бомбардировок, сказал телеканалу CNN глава египетского МИДа Самех Шукри.

По словам министра, пункт с египетской стороны «был открыт все это время». Если иностранцы в секторе Газа смогут пройти через него, египетские власти помогут организовать рейсы для их возвращения на родину, сказал он.

«Если все процедуры были должным образом соблюдены, и их документы проверили при пересечении границы со стороны Газы, мы с посольствами их стран предоставим [людям] все возможности, чтобы доставить их в пункт отправления», — пообещал глава МИДа.

«Рафах» был единственным оставшимся после эскалации конфликта на Ближнем Востоке пунктом для вывода людей из сектора Газа в направлении Синайского полуострова и ввоза туда продукты питания. Израиль блокировал снабжение анклава водой, топливом и электричеством, до тех пор пока палестинское исламистское движение ХАМАС, напавшее на страну, не освободит взятых при атаке заложников.

Неясно, функционирует ли переход сейчас, отмечает CNN. С 7 октября его несколько раз закрывали на фоне обстрелов, передавали Al Jazeera и другие СМИ. Reuters со ссылкой на источники писал, что Египет обсуждал доставку гуманитарной помощи в сектор Газа через свою границу, но отказался открыть коридор для беженцев. По словам собеседников, в Каире считают, что жители Газы должны оставаться в секторе, поскольку имеют «право на защиту своего дела и своей земли». Египетские власти ввели строгий контроль за проходом людей и товаров через КПП «Рафах».

14 октября AFP сообщило о договоренности Израиля и Египта открыть переход, чтобы сектор Газа могли покинуть застрявшие там американцы. Позднее в тот же день Cairo 24 написал, что граждане США несколько часов прождали перед КПП, но им не разрешили перейти границу.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Египет КПП сектор Газа эвакуация
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