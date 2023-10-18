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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден пообещал Израилю поддержку «сегодня, завтра и всегда»

Байден: США будут поддерживать Израиль в «его стремлении к миру и свободе»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Джой Байден (слева) и Беньямин Нетаньяху
Джой Байден (слева) и Беньямин Нетаньяху (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

США будут оказывать Израилю поддержку в его стремлении к миру и свободе «сегодня, завтра и всегда». Об этом президент Джо Байден заявил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«75 лет назад ваши основатели провозгласили, что это государство [Израиль] будет основываться на свободе, справедливости и мире. США поддерживают вас в защите этой свободы, стремлении к этой справедливости и в поддержке этого мира сегодня, завтра и всегда», — сказал Байден.

Президент Байден прибыл в Тель-Авив 18 октября на фоне войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа.

Изначально планировалось, что после Израиля Байден отправится в Иорданию на встречу с королем Иордании Абдаллой II, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Но после атаки на больницу в секторе Газа 17 октября Иордания отменила четырехсторонний саммит с участием президента США, который должен был состояться 18 октября.

Минздрав Палестины сообщил об ударе по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа 17 октября. По данным телеканала Al Arabiya, в результате атаки погибли как минимум 800 человек. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

В палестинском движении ХАМАС обвинили в атаке Израиль и США. Глава политбюро палестинской группировки Исмаил Хания заявил, что ответственность также лежит на США, которые поддерживают израильскую сторону.

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Армия обороны Израиля заявила, что ракета попала по больнице в результате неудачного запуска, который осуществила запрещенная в России террористическая организация «Исламский джихад». Группировка отвергла обвинения.

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Джо Байден Биньямин Нетаньяху Израиль палестино-израильский конфликт США
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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