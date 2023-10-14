 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

AFP узнало о согласии Египта открыть КПП из Газы только для граждан США

AFP: Израиль согласовал с Египтом открытие КПП у Газы для эвакуации граждан США
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе Египта и Сектора Газа
Пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе Египта и Сектора Газа (Фото: Sinai for Human Rights / Reuters)

Израиль и Египет договорились открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе последнего с сектором Газа, чтобы позволить гражданам США, застрявшим в регионе, выехать из него. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Неделя войны Израиля и ХАМАС. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Собеседник сказал агентству, что пропускной пункт будет открыт с 12:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с мск).

О том, что Соединенные Штаты ведут переговоры с ближневосточными странами, в том числе с Израилем и Египтом об обеспечении безопасной эвакуации американцев и других мирных граждан из сектора Газа, ранее писал CNN со ссылкой на официальных лиц. Собеседники CNN, а также источники Reuters в силовых службах Египта подчеркивали, что власти страны обсуждают доставку гуманитарной помощи через границу, но отвергают возможность открытия коридоров для беженцев.

С тех пор, как в 2007 году контроль над сектором Газа перешел к палестинской группировке ХАМАС, Израиль и Египет объявили блокаду региона. Египетские власти ввели строгий контроль за проходом людей и товаров через КПП «Рафах». Это единственный пункт пропуска из сектора Газа в направлении Синайского полуострова.

После начала конфликта израильская армия заявила, что границы с сектором Газа остаются закрытыми, и любой проход гражданских лиц в Египет необходимо согласовывать с Израилем. Незадолго до этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Ричард Хехт заявил, что страна призывает палестинцев бежать из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Позднее в армии уточнили, что КПП закрыт.

Читайте на РБК Pro
Какие компании стараются избавиться от людей старше 55 лет
Сколько на самом деле стоит «зеленая» энергия — The Economist
На рынок IBO в России хлынули частные инвесторы. На ком они зарабатывают
«Этот, как его там»: как научиться лучше запоминать чужие имена

Египет принимает меры, чтобы предотвратить массовый исход населения сектора Газа на Синайский полуостров, писал Reuters со ссылкой на чиновников региона и египетских служб безопасности.

Израиль 13 октября призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг региона (где сектор граничит с Египтом) в течение суток. ХАМАС в ответ призвала население не покидать дома. На следующий день ЦАХАЛ открыла два маршрута для эвакуации жителей города Газа на юг, где сектор граничит с Египтом.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
сектор Газа эвакуация США американцы
Материалы по теме
Haaretz узнала об обнаружении армией тел пропавших израильтян в Газе
Политика
В ООН обвинили Израиль в нарушении обычаев войны
Политика
Израиль открыл на шесть часов маршруты для эвакуации жителей Газы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
В Израиле погибли 16 россиян из-за войны с ХАМАС Политика, 14:25
Требовавшего извинений от Киева представителя польского МИДа уволили Политика, 14:16
AFP узнало о согласии Египта открыть КПП из Газы только для граждан США Политика, 14:06
Норвежские лыжники обвинили Александра Большунова во лжи Спорт, 14:04
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 13:58
AFP узнало о решении Эр-Рияда приостановить переговоры с Израилем Политика, 13:33
Роман Костомаров опубликовал видео, как управляет автомобилем Спорт, 13:16
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Жена Федуна высмеяла критиков Тедеско после выхода Бельгии на Евро Спорт, 13:14
Как составляют рейтинги по оценке устойчивости городов и компаний РБК и ДПиООС, 13:13
Израиль сообщил об уничтожении руководившего атакой ХАМАС близ Газы Политика, 13:07
Крымский мост полностью открыли на 18 дней раньше плана Политика, 13:07
Десятки мирных жителей Газы погибли при ударе по шоссе Политика, 12:41
Зачем нужны индустриальные пылесосы на производствах РБК и Karcher, 12:39
Haaretz узнала об обнаружении армией тел пропавших израильтян в Газе Политика, 12:36