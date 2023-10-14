AFP: Израиль согласовал с Египтом открытие КПП у Газы для эвакуации граждан США

AFP узнало о согласии Египта открыть КПП из Газы только для граждан США

Пограничный контрольно-пропускной пункт в городе Рафах на границе Египта и Сектора Газа (Фото: Sinai for Human Rights / Reuters)

Израиль и Египет договорились открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе последнего с сектором Газа, чтобы позволить гражданам США, застрявшим в регионе, выехать из него. Об этом сообщает AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Собеседник сказал агентству, что пропускной пункт будет открыт с 12:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с мск).

О том, что Соединенные Штаты ведут переговоры с ближневосточными странами, в том числе с Израилем и Египтом об обеспечении безопасной эвакуации американцев и других мирных граждан из сектора Газа, ранее писал CNN со ссылкой на официальных лиц. Собеседники CNN, а также источники Reuters в силовых службах Египта подчеркивали, что власти страны обсуждают доставку гуманитарной помощи через границу, но отвергают возможность открытия коридоров для беженцев.

С тех пор, как в 2007 году контроль над сектором Газа перешел к палестинской группировке ХАМАС, Израиль и Египет объявили блокаду региона. Египетские власти ввели строгий контроль за проходом людей и товаров через КПП «Рафах». Это единственный пункт пропуска из сектора Газа в направлении Синайского полуострова.

После начала конфликта израильская армия заявила, что границы с сектором Газа остаются закрытыми, и любой проход гражданских лиц в Египет необходимо согласовывать с Израилем. Незадолго до этого представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подполковник Ричард Хехт заявил, что страна призывает палестинцев бежать из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах». Позднее в армии уточнили, что КПП закрыт.

Египет принимает меры, чтобы предотвратить массовый исход населения сектора Газа на Синайский полуостров, писал Reuters со ссылкой на чиновников региона и египетских служб безопасности.

Израиль 13 октября призвал жителей сектора Газа эвакуироваться на юг региона (где сектор граничит с Египтом) в течение суток. ХАМАС в ответ призвала население не покидать дома. На следующий день ЦАХАЛ открыла два маршрута для эвакуации жителей города Газа на юг, где сектор граничит с Египтом.