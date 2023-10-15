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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Границу Египта с сектором Газа откроют для эвакуации иностранцев

NBS: 17 октября границу Египта с сектором Газа откроют для эвакуации иностранцев
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Иностранные граждане смогут пересечь границу Египта с сектором Газа начиная с 17 октября, сообщило посольство Палестины. В тот же день на территорию региона начнут поступать гуманитарные грузы
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Палестинцы с двойным гражданством смогут пересечь границу сектора Газа с Египтом 17 октября с 9 часов утра, сообщает NBS News со ссылкой на представителя посольства Палестины Камеля Хатиба.

По его словам, в это же время в сектор Газа начнут поступать гуманитарные грузы.

Сектор Газа де-юре является одной из двух изолированных друг от друга территорий частично признанного государства Палестина, а фактически контролируется палестинским исламистским движением ХАМАС. Единственная страна, с которой граничит сектор помимо Израиля, является Египет (с юга).

С требованием дать гуманитарный доступ в сектор Газа ранее выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. Вместе с этим он обратился к ХАМАС и призвал лидеров группировки освободить заложников.

13 октября Тель-Авив рекомендовал жителям северной части сектора Газа эвакуироваться на юг. Боевиков ХАМАС Израиль обвинил в использовании гражданских лиц в качестве «живого щита». Исламистское движение призвало палестинцев игнорировать предупреждение. «У нас есть два варианта: победить эту оккупацию или умереть в своих домах», — говорил глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим.

На фоне массового исхода на границе с Египтом скопились тысячи беженцев, из-за чего Каир усилил охрану границ. Газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники в египетских службах безопасности отмечала, что Египет не желает открывать коридоры для беженцев из сектора Газа. Один из источников объяснил позицию Каира тем, что страна хочет защитить «право палестинцев держаться за свое дело и свою землю».

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14 октября AFP со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что Израиль и Египет договорились открыть КПП «Рафах», чтобы позволить американцам, застрявшим в секторе Газа, выехать из него. Однако телеканал Cairo 24 в тот же день сообщил об отказе Египта выпустить американцев.

Спустя сутки глава египетского МИДа Самех Шукри уточнил, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на южной границе сектора Газа с Египтом открыт, однако дороги с палестинской стороны «выведены из строя» из-за бомбардировок. Если иностранцы в секторе Газа смогут пройти через него, египетские власти помогут организовать рейсы для их возвращения на родину, сказал он.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Египет Израиль сектор Газа ХАМАС граница иностранцы
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