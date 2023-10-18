 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин назвал смешными слова Байдена о поражении России на Украине

Путин назвал смешными слова Байдена о поражении России на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Российский президент Владимир Путин назвал смешными утверждения о том, что Россия «проигрывает войну» на Украине. Так он прокомментировал недавние заявления лидера США Джо Байдена.

По словам Путина, если бы России было нанесено поражение, то США не продолжали бы поставлять Украине новое вооружение, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS.

«Если проиграна война, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно», — сказал российский президент на пресс-конференции в Пекине.

Раз Россия, по мнению Байдена, проиграла, то пусть США забирают назад ATACMS и другое вооружение, «садится за блины, приезжает к нам на чаепитие», добавил Путин.

Путин назвал смешными слова Байдена о поражении России на Украине
Video

Американская газета The Wall Street Journal 17 октября написала, что Украина в последние дни получила небольшое количество ракет ATACMS. Собеседники издания рассказали, что Киеву передали ATACMS тайно. По данным The New York Times, ракеты, отправленные Украине, оснащены кассетными боеприпасами.

В тот же день сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщили, что украинская армия впервые применила ATACMS в районе города Бердянска. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование дальнобойных ракет. Он отметил, что «ATACMS себя показали», а договоренности между ним и Байденом «метко» выполняются.

Читайте на РБК Pro
«Кто в компании главный?»: почему важно чаще задаваться этим вопросом
Доставка товаров из ЕС. Почему импортеры выбирают Турцию, а не Казахстан
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Чего ждать владельцам бондов
Как создать контентную воронку, которая действительно продает

Затем руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон также подтвердила передачу ATACMS Украине. По ее словам, дальность этих ракет составляет 165 км.

Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия и военной техники Киеву. Директор второго департамента СНГ российского МИДа Алексей Полищук назвал передачу дальнобойного вооружения «красной линией» для Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ATACMS не повлияют на ситуацию в зоне военной операции.

Теги
Персоны
ATACMS Владимир Путин США Джо Байден
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
В Белом доме назвали дальность ракет ATACMS, переданных Украине
Политика
Посол назвал «грубейшей ошибкой» решение США передать Киеву ракеты ATACMS
Политика
Зеленский сообщил о применении ВСУ ракет ATACMS
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 102,75 (+0,23) Инвестиции, 17 окт, 16:08 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 97,35 (+0,06) Инвестиции, 17 окт, 16:08
Байден пообещал Израилю поддержку «сегодня, завтра и всегда» Политика, 14:54
Цена на золото подскочила на $100 с начала конфликта на Ближнем Востоке Инвестиции, 14:54
Умерла актриса из фильма «Чудак из пятого «Б» Роза Калашникова Life, 14:53
Ваш бизнес может страдать от директора по HR: что он теперь должен уметь Pro, 14:47
Почему выросла недвижимость на горнолыжных склонах и в теплых странах РБК и Ингосстрах, 14:45
Шойгу заявил об очаге напряженности из-за возможных баз НАТО в 2 странах Политика, 14:41
Путин анонсировал подписание плана сотрудничества России и Китая Политика, 14:39
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам 14:37
Французский клуб отстранил игрока сборной Алжира за антисемитское видео Спорт, 14:33
От ESG до медицины: 9 перспективных стартапов с искусственным интеллектом Тренды, 14:27
Си Цзиньпин заявил о поддержке России на пути национального возрождения Политика, 14:26
«Синара» увеличила вес наличных в портфеле до 30% на фоне риска коррекции Инвестиции, 14:13
Суд назвал ошибкой данные о протоколе на Галкина Политика, 14:12
Спасибо подзарядке: как в России развивается производство электромобилей Национальные проекты, 14:07