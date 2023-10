Путин назвал смешными слова Байдена о поражении России на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Российский президент Владимир Путин назвал смешными утверждения о том, что Россия «проигрывает войну» на Украине. Так он прокомментировал недавние заявления лидера США Джо Байдена.

По словам Путина, если бы России было нанесено поражение, то США не продолжали бы поставлять Украине новое вооружение, в том числе дальнобойные ракеты ATACMS.

«Если проиграна война, о чем мы говорим? Зачем ATACMS? Задайте им этот вопрос. Ну смешно», — сказал российский президент на пресс-конференции в Пекине.

Раз Россия, по мнению Байдена, проиграла, то пусть США забирают назад ATACMS и другое вооружение, «садится за блины, приезжает к нам на чаепитие», добавил Путин.

Американская газета The Wall Street Journal 17 октября написала, что Украина в последние дни получила небольшое количество ракет ATACMS. Собеседники издания рассказали, что Киеву передали ATACMS тайно. По данным The New York Times, ракеты, отправленные Украине, оснащены кассетными боеприпасами.

В тот же день сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщили, что украинская армия впервые применила ATACMS в районе города Бердянска. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование дальнобойных ракет. Он отметил, что «ATACMS себя показали», а договоренности между ним и Байденом «метко» выполняются.

Затем руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон также подтвердила передачу ATACMS Украине. По ее словам, дальность этих ракет составляет 165 км.

Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия и военной техники Киеву. Директор второго департамента СНГ российского МИДа Алексей Полищук назвал передачу дальнобойного вооружения «красной линией» для Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ATACMS не повлияют на ситуацию в зоне военной операции.