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Политика ,  
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МИД назвал дату визита Лаврова в КНДР

МИД: Лавров посетит КНДР 18-19 октября
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18-19 октября посетит Северную Корею с официальным визитом, сообщила пресс-служба МИДа.

Лавров поедет в республику по приглашению МИД КНДР, сказано в сообщении. Ранее в Кремле отмечали, что визит Лаврова в Северную Корею состоится в октябре, однако конкретные даты не называли.

В сентябре Россию с официальным визитом посетил руководитель КНДР Ким Чен Ын, поездка продлилась шесть дней. Он провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и пригласил его посетить страну. Путин принял предложение Ким Чен Ына.

Как сообщил позднее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путин в ближайшее время не собирается в КНДР, однако сроки визита могут быть согласованы в ходе поездки Лаврова в Пхеньян.

В июле Северную Корею посетил глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Госдеп США связал эту поездку с вопросом поставок оружия. В Белом доме предполагали, что Пхеньян может передавать Москве оружие для использования в ходе военной операции на Украине. Российская сторона опровергала эту информацию.

Путин обсуждал военно-техническое сотрудничество на переговорах с северокорейским лидером. Перспективы взаимодействия в этой сфере он называл неплохими. Однако глава государства подчеркивал, что «есть определенные ограничения», которые Россия соблюдает.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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