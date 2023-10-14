 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Белый дом заподозрил КНДР в передаче оружия России

Джон Кирби: КНДР осенью поставила России партию оружия
Белый дом заявил, что военный груз со склада в КНДР сначала на корабле, а затем поездом доставили к юго-западной границе России, речь идет о тысяче контейнеров. Москва и Пхеньян отрицали существование сотрудничества такого рода
Джон Кирби
Джон Кирби (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

КНДР в период с 7 сентября по 1 октября поставила России партию оружия, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме, передает Reuters.

«Мы осуждаем КНДР за предоставление России этой военной техники, которая будет использоваться для нападения на украинские города», — сказал он.

Агентство сообщает, что Белый дом в подтверждение этих данных показал кадры со спутника, на которых видно, что на судно с российским флагом со склада боеприпасов в Северной Корее поместили груз, который затем по железной дороге доставили на склад у юго-западной границы России. The New York Times пишет, что речь идет о тысяче контейнеров с оружием.

Кирби заявил, что Пхеньян просит Москву в обмен на эту помощь поставлять ей истребители, ракеты, бронетехнику и другие вооружения. Вашингтон отслеживает ситуацию, представитель Белого дома сказал, что были отмечены поставки в Северную Корею Россией неких материалов.

США не в первый раз заявляют, что КНДР может предоставлять России военную помощь. Эти данные опровергала и корейская сторона, и российская. Пхеньян заявлял, что не поставлял и не планирует поставлять Москве оружие. Когда в сентябре прошлого года газета The New York Times и агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США сообщили о том, что Россия закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР, российский постпред при ООН Василий Небензя назвал эти данные фейком.

В сентябре этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в ходе шестидневного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию не было подписано никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве, так как не было таких планов. 

Читайте на РБК Pro
Сколько фармкомпании заработают на лекарствах от ожирения — The Economist
Как мы перестали тратить ₽1 млн в год на аналитиков, найдя им ИИ-замену
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет
«Свяжешься — жди банкротства»: как устроена налоговая система Узбекистана
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
КНДР Северная Корея США военная помощь
Материалы по теме
КНДР сообщила о возвращении Ким Чен Ына после визита в Россию
Политика
Путин назвал чушью слова об отправке добровольцев из КНДР на спецоперацию
Политика
Сеул заявил о тревоге из-за сотрудничества КНДР и России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Politico узнала сроки начала обучения украинских пилотов на F-16 Политика, 03:43
Силы ПВО перехватили три «неопознанные цели» над севером Израиля Политика, 03:19
ХАМАС оценил позицию Путина по конфликту с Израилем Политика, 02:59
Лукашенко фразой «не дождетесь» ответил на потерю равновесия на лестнице Политика, 02:39
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 02:22
Белый дом заподозрил КНДР в передаче оружия России Политика, 02:20
В Белоруссии сообщили о найденном на границе с Польшей трупе мигранта Политика, 02:02
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Politico узнала об опасениях США насчет вторжения Азербайджана в Армению Политика, 01:41
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01:15
Би-би-си сообщила о нападении полицейских на ее журналистов в Тель-Авиве Политика, 01:12
Россия предложила ООН резолюцию с призывом к перемирию на Ближнем Востоке Политика, 00:38
Число погибших в секторе Газа превысило 1,9 тыс. человек Политика, 00:15
Умерла поэтесса и нобелевский лауреат Луиза Глюк Общество, 00:05
Какие рекорды Овечкин побьет в сезоне и когда превзойдет Гретцки Спорт, 00:00