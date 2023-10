Белый дом заподозрил КНДР в передаче оружия России

Белый дом заявил, что военный груз со склада в КНДР сначала на корабле, а затем поездом доставили к юго-западной границе России, речь идет о тысяче контейнеров. Москва и Пхеньян отрицали существование сотрудничества такого рода

Джон Кирби (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

КНДР в период с 7 сентября по 1 октября поставила России партию оружия, заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Белом доме, передает Reuters.

«Мы осуждаем КНДР за предоставление России этой военной техники, которая будет использоваться для нападения на украинские города», — сказал он.

Агентство сообщает, что Белый дом в подтверждение этих данных показал кадры со спутника, на которых видно, что на судно с российским флагом со склада боеприпасов в Северной Корее поместили груз, который затем по железной дороге доставили на склад у юго-западной границы России. The New York Times пишет, что речь идет о тысяче контейнеров с оружием.

Кирби заявил, что Пхеньян просит Москву в обмен на эту помощь поставлять ей истребители, ракеты, бронетехнику и другие вооружения. Вашингтон отслеживает ситуацию, представитель Белого дома сказал, что были отмечены поставки в Северную Корею Россией неких материалов.

США не в первый раз заявляют, что КНДР может предоставлять России военную помощь. Эти данные опровергала и корейская сторона, и российская. Пхеньян заявлял, что не поставлял и не планирует поставлять Москве оружие. Когда в сентябре прошлого года газета The New York Times и агентство Associated Press со ссылкой на данные разведки США сообщили о том, что Россия закупает «миллионы артиллерийских снарядов и ракет» у КНДР, российский постпред при ООН Василий Небензя назвал эти данные фейком.

В сентябре этого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в ходе шестидневного визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию не было подписано никаких соглашений о военно-техническом сотрудничестве, так как не было таких планов.