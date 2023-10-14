В плен к боевикам ХАМАС попали восемь граждан Германии
Заложниками боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС оказались восемь граждан Германии, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок, передает Welt.
По словам главы немецкого МИД, посольство Германии находится в постоянном контакте с родственниками заложников. Также Бербок призвала ХАМАС немедленно освободить всех заложников.
В субботу 14 октября Бербок проводила переговоры в Каире, где, по данным Welt, обсуждались усилия по освобождению заложников в секторе Газа.
Согласно последним данным Армии обороны Израиля, ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа более 120 человек. За последние сутки из-за ударов со стороны Израиля погибли девять заложников, общее число жертв среди захваченных боевиками израильтян, иностранцев и людей с двойным гражданством достигло 22. Среди заложников есть также россияне, и Москва поддерживает с ХАМАС контакт по вопросу пленных.
ХАМАС отказывался от переговоров по поводу освобождения или обмена заложников до окончания войны с Израилем, но предложил перемирие на время обмена пленными. Группировка включила в предполагаемый план обмена около 5 тыс. мужчин и женщин.
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