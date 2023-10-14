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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В плен к боевикам ХАМАС попали восемь граждан Германии

Глав МИД Германии Бербок сообщила о восьми немецких заложниках в плену у ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Газа, Сектор Газа
Газа, Сектор Газа (Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images)

Заложниками боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС оказались восемь граждан Германии, заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок, передает Welt.

По словам главы немецкого МИД, посольство Германии находится в постоянном контакте с родственниками заложников. Также Бербок призвала ХАМАС немедленно освободить всех заложников.

В субботу 14 октября Бербок проводила переговоры в Каире, где, по данным Welt, обсуждались усилия по освобождению заложников в секторе Газа.

Согласно последним данным Армии обороны Израиля, ХАМАС удерживает в заложниках в секторе Газа более 120 человек. За последние сутки из-за ударов со стороны Израиля погибли девять заложников, общее число жертв среди захваченных боевиками израильтян, иностранцев и людей с двойным гражданством достигло 22. Среди заложников есть также россияне, и Москва поддерживает с ХАМАС контакт по вопросу пленных.

ХАМАС отказывался от переговоров по поводу освобождения или обмена заложников до окончания войны с Израилем, но предложил перемирие на время обмена пленными. Группировка включила в предполагаемый план обмена около 5 тыс. мужчин и женщин.

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Теги
Германия Анналена Бербок заложники ХАМАС сектор Газа Палестина Израиль
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