Hürriyet узнал условия ХАМАС для освобождения заложников

Запад и другие страны мира обращались к Турции с просьбой помочь с освобождением заложников у ХАМАС, Анкара рассчитывает на постепенный обмен, в первую очередь — женщин, пишет Hürriyet

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Палестинская группировка ХАМАС в вопросе освобождения заложников, захваченных во время нападения на Израиль, подняла тему содержания в израильских тюрьмах палестинских заключенных, прежде всего женщин. Об этом пишет Hürriyet со ссылкой на источники.

«Мировая общественность говорит о женщинах-пленницах из разных стран, удерживаемых ХАМАС, но в израильских тюрьмах есть женщины, чьи преступления неизвестны и которые не являются бойцами ХАМАС», — пересказали источники телеканала позицию группировки.

ХАМАС также требует немедленно прекратить военную операцию Израиля, как минимум, чтобы перемирие было объявлено на время обмена пленными. Группировка включила в предполагаемый план обмена около 5 тыс. мужчин и женщин.

По сведениям издания, многие государства, в том числе западные, обратились к Турции с просьбой помочь с освобождением заложников. Турция не исключает постепенный обмен пленными, который начнется в первую очередь с передачи женщин.

Боевики ХАМАС захватили до 150 заложников, это «невиданное количество», объявлял Израиль, отмечая, что их нахождение в секторе Газа не станет преградой для проведения операции против группировки. «Конечно, мы хотим увидеть всех наших мальчиков, девочек, бабушек, всех, кто был похищен, мы хотим видеть их дома, но сейчас мы сосредоточены на нашей национальной стратегии — уничтожении террористического потенциала ХАМАС», — пояснил посол страны в ООН Гилад Эрдан. Премьер Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить всех членов организации: «Каждый член ХАМАС — мертвец».

Китайское госагентство «Синьхуа» сообщало со ссылкой на источник в группировке о диалоге между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара по теме заложников. Боевики требовали в обмен на захваченных женщин вернуть 36 палестинских женщин, отбывающих сроки в тюрьмах Израиля.

Однако официально представитель ХАМАС эти данные отверг: «Сейчас не время говорить о переговорах по какой-либо сделке, будь то пленные или другое». Группировка заявила о готовности к мирному соглашению, отметив, что выполнила поставленные задачи. ХАМАС отказывается обсуждать судьбу заложников до завершения войны с Израилем.

Группировка сообщала о нахождении среди пленных граждан России и контактах с Москвой по этому вопросу. Кроме того, в плен взяты граждане Мексики, Бразилии, Непала, Великобритании, Таиланда и, возможно, Германии и США. ХАМАС грозился казнить заложников при продолжении ударов со стороны Израиля.

С начала атаки ХАМАС на Израиль погибли четверо россиян, еще шестеро числятся пропавшим без вести.