Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) установила запретную военную зону вокруг сектора Газа до города Ашкелон на юге страны, сообщает пресс-служба ведомства.

«ЦАХАЛ просит быть бдительными и не входить в запретную зону, чтобы силы безопасности продолжили выполнять свои задачи», — говорится в публикации. Нарушение запрета уголовно наказуемо, добавили военные.

По последним данным, в Израиле в результате атак ХАМАС погибли 1,2 тыс. человек, 2,8 тыс. получили ранения. В секторе Газа в результате израильских ударов погибли свыше 1 тыс. человек, еще более 5,1 тыс. были ранены.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 10 октября объявил о начале полномасштабного наступления на сектор Газа. По данным ООН на 11 октября, свои дома в регионе покинули 264 тыс. палестинцев.