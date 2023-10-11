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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля атаковала дом лидера военного крыла ХАМАС

Армия Израиля атаковала дом лидера военного крыла ХАМАС в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Мухаммед ад-Дейф возглавляет военное крыло ХАМАС с середины 1990-х годов; израильские военные несколько раз пытались уничтожить командующего, во время одной из атак он был серьезно ранен. Ад-Дейф внесен в список террористов в США
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по дому командующего военным крылом палестинского исламистского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа в секторе Газа, сообщает Al Mayadeen.

В результате погиб брат командира; Jerusalem Post пишет, что жертвами удара могли стать и другие члены его семьи.

Где находится сам ад-Дейф, не уточняется.

ЦАХАЛ сообщил также, что в ночь на 11 октября нанес удары по 200 целям в районе Аль-Фуркан в секторе Газа, который, по данным израильской стороны, используется как «гнездо террористов» ХАМАС.

Мохаммед ад-Дейф является командующим военным крылом ХАМАС с середины 1990-х годов, он почти 30 лет находится в списке самых разыскиваемых преступников Израиля. США в 2015 году внесли его в перечень террористов. Израильские силовики несколько раз пытались его уничтожить; считается, что во время одной из атак в 2006 году он потерял глаз, руку и ногу, передает France24.

ХАМАС утром 7 октября осуществил массированный ракетный удар по Израилю; атака сопровождалась нападением боевиков на южные районы страны, захватом заложников и стрельбой по участникам музыкального фестиваля в кибуце Реим недалеко от стены, отделяющей израильскую территорию от сектора Газа. 

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Израиль в ответ объявил о переходе страны в состояние войны и начале  полномасштабного наступления. Военные начали обстреливать сектор Газа. Израильская сторона также заявила об уничтожении сотен боевиков и высокопоставленных членов ХАМАС, в том числе «министра экономики» Джавада Абу Шамала.

По последим данным палестинской стороны, в результате обострения между Израилем и ХАМАС погибли 922 палестинцев, ранены 2,6 тыс. человек. В Израиле число погибших достигло 1,2 тыс., ранения получили около 3. тыс. человек..

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ХАМАС Израиль сектор Газа ЦАХАЛ
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