Израиль заявил о завершении эвакуации и остановке вторжения ХАМАС

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Израиль завершил эвакуацию населения в приграничных с сектором Газа районах, боевики ХАМАС больше не проникают на территорию страны, заявил представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

«Нет террористов, пересекающих забор между сектором Газа и Израилем», — сказал он (цитата по The Times of Israel).

Хагари сообщил, что, начиная с утра, израильские военные выявляли боевиков ХАМАС на израильской территории, но в последние часы этого не происходило. Обход домов продолжается.

Что касается эвакуации, то несколько семей пожелали остаться в приграничных населенных пунктах, сообщил представитель ЦАХАЛ. По его словам, Израиль располагает информацией о всех израильтянах, попавших в заложники в Газе.

Хагани сказал, что о захвате уведомлены уже 30 семей заложников, эта работа продолжается и после ее завершения число попавших в плен будет объявлено. ХАМАС накануне сообщал о более 100 захваченных израильтянах, присоединившийся к нему в атаке на Израиль «Исламский джихад» (запрещен в России) — о 30.

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