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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия Израиля заявила о возвращении контроля над границей с сектором Газа

Армия Израиля отчиталась о восстановлении контроля над границей с сектором Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ЦАХАЛ нарастила силы у границы с Ливаном из-за угрозы со стороны «Хезболлы» и заминировала участки границы с сектором Газа, через которые проник ХАМАС
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская армия (ЦАХАЛ) «более или менее» восстановила контроль над границей с сектором Газа, через которую проникали бойцы палестинской группировки ХАМАС, заявил главный представитель армии Даниэль Хагар, передает CNN.

Он выразил надежду, что в ближайшие часы взятие границы под контроль будет завершено окончательно. Инженерные войска минируют территории вблизи брешей в заборе.

«За последний день ни один террорист не проник через забор», — подчеркнул Хагар.

Армия Израиля также усилила свое присутствие на севере страны, вдоль границы с Ливаном. К дислоцированным там войскам переброшены несколько десятков тысяч военнослужащих на случаи атаки ливанской группировки «Хезболла». «Ситуация [на границе с Ливаном] нестабильна. Мы бдительны», — подчеркнул представитель армии Джонатан Конрикус и рассказал, что ЦАХАЛ призвала бойцов группировки «подумать дважды».

ЦАХАЛ предполагает, что небольшое число бойцов ХАМАС все еще скрываются на территории Израиля. По данным ведомства, всего в боях погибли 123 израильских военнослужащих.

Армия в ночь на 10 октября нанесла авиаудары по более 200 объектам ХАМАС в секторе Газа, среди которых был склад оружия в мечети, используемая противотанковым подразделением квартира, высотная башня.

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«Конечно, мы хотим увидеть всех наших мальчиков, девочек, бабушек, всех, кто был похищен, мы хотим видеть их дома, но сейчас мы сосредоточены на нашей национальной стратегии — уничтожении террористического потенциала ХАМАС», — заявил израильский посол в ООН Гилад Эрдан.

Израиль решил в ответ на нападение 7 октября установить полную блокаду сектора Газа, перекрыв поставки топлива, электричества и воды. Авиаудары — «только начало», предупредил израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Он отмечал, что «трудные дни еще впереди».

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о заполнении убежищ в секторе Газа на 90% — 137 тыс. человек, укрывающихся от израильских ударов. Одна из школ ООН подверглась «прямому удару», добавило агентство.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
сектор Газа Израиль ЦАХАЛ Хезболла Ливан
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