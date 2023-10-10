Армия Израиля отчиталась о восстановлении контроля над границей с сектором Газа

Армия Израиля заявила о возвращении контроля над границей с сектором Газа

ЦАХАЛ нарастила силы у границы с Ливаном из-за угрозы со стороны «Хезболлы» и заминировала участки границы с сектором Газа, через которые проник ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильская армия (ЦАХАЛ) «более или менее» восстановила контроль над границей с сектором Газа, через которую проникали бойцы палестинской группировки ХАМАС, заявил главный представитель армии Даниэль Хагар, передает CNN.

Он выразил надежду, что в ближайшие часы взятие границы под контроль будет завершено окончательно. Инженерные войска минируют территории вблизи брешей в заборе.

«За последний день ни один террорист не проник через забор», — подчеркнул Хагар.

Армия Израиля также усилила свое присутствие на севере страны, вдоль границы с Ливаном. К дислоцированным там войскам переброшены несколько десятков тысяч военнослужащих на случаи атаки ливанской группировки «Хезболла». «Ситуация [на границе с Ливаном] нестабильна. Мы бдительны», — подчеркнул представитель армии Джонатан Конрикус и рассказал, что ЦАХАЛ призвала бойцов группировки «подумать дважды».

ЦАХАЛ предполагает, что небольшое число бойцов ХАМАС все еще скрываются на территории Израиля. По данным ведомства, всего в боях погибли 123 израильских военнослужащих.

Армия в ночь на 10 октября нанесла авиаудары по более 200 объектам ХАМАС в секторе Газа, среди которых был склад оружия в мечети, используемая противотанковым подразделением квартира, высотная башня.

«Конечно, мы хотим увидеть всех наших мальчиков, девочек, бабушек, всех, кто был похищен, мы хотим видеть их дома, но сейчас мы сосредоточены на нашей национальной стратегии — уничтожении террористического потенциала ХАМАС», — заявил израильский посол в ООН Гилад Эрдан.

Израиль решил в ответ на нападение 7 октября установить полную блокаду сектора Газа, перекрыв поставки топлива, электричества и воды. Авиаудары — «только начало», предупредил израильский премьер Беньямин Нетаньяху. Он отмечал, что «трудные дни еще впереди».

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило о заполнении убежищ в секторе Газа на 90% — 137 тыс. человек, укрывающихся от израильских ударов. Одна из школ ООН подверглась «прямому удару», добавило агентство.