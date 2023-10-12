Путин в Бишкеке обсудил с Алиевым «чувствительные вопросы»

Путин на встрече в Бишкеке обсудил с Алиевым ситуацию в Карабахе

Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин встретился с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Бишкеке, сообщает пресс-служба Кремля. Политики прибыли в город для участия в саммите глав государств СНГ.

Путин в начале встречи отметил, что намерен обсудить с президентом Азербайджана ситуацию в Нагорном Карабахе. Он назвал эту тему «вопросом номер один». «Но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная», — добавил президент России.

Президент предложил Алиеву «поговорить по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов».

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Алиев при личной встрече в Бишкеке затронут тему Нагорного Карабаха, в том числе вопрос российских миротворцев, которые находятся в регионе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дважды подчеркивал, что этот вопрос будет обсуждаться с Баку.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года после прекращения боевых действий в регионе. По этому документу контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.

Российская сторона считает Нагорный Карабах территорией Азербайджана «с точки зрения международного права».

5 октября российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а 7 октября свернули еще один пост — в Аскеранском районе региона. Решение приняли «в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов».

Однако в российском МИДе подчеркивали, что Москва считает пребывание миротворческого контингента в Нагорном Карабахе востребованным как сейчас, так и в будущем.

Кроме Нагорного Карабаха Алиев и Путин обсудят на встрече вопросы экономики и энергетики, отмечал Ушаков.