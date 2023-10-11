Путин обсудит миротворцев в Нагорном Карабахе с Алиевым

О том, что после прекращения существования НКР решение о дальнейшем размещении российских миротворцев в регионе должен принимать Азербайджан, ранее говорил Песков. Пашинян говорил, что контингент должен вернуться в Россию

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на саммите лидеров стран СНГ (пройдет в Бишкеке с 12 по 13 октября) затронут тему Нагорного Карабаха, в том числе вопрос российских миротворцев, находящихся в регионе. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

По его словам, визит Путина в Киргизию будет состоять из двух частей: 12 октября он проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, в ходе которых лидеры обсудят ключевые вопросы развития двусторонних отношений и обменяются мнениями по актуальным международным вопросам.

В этот же день у Путина состоятся переговоры с Алиевым, в ходе которых президенты обменяются мнениями в области экономики, энергетической сфере и обсудят вопрос ситуации вокруг Карабаха. Российская сторона придает важное значение этому контакту, поскольку российско-азербайджанские отношения находятся на высоком уровне, подчеркнул помощник президента.

На следующий день Путин примет участие в совете глав государств СНГ, переговоры в рамках которого состоятся в узком и расширенном составе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по определенным обстоятельствам будет отсутствовать на саммите, добавил Ушаков.

Саммит лидеров стран СНГ пройдет в Бишкеке с 12 по 13 октября. СНГ было организовано главами РСФСР, Белоруссии и Украины 8 декабря 1991 года. На сегодняшний день в организацию входят Россия, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Казахстан. Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония. Также за время существования объединения его покинули Украина и Грузия. Туркменистан с 2005 года участвует в содружестве в качестве «ассоциированного члена».

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года. По этому документу контингент должен был оставаться в регионе минимум до 2025 года. Однако после проведенной Баку «антитеррористической операции» в Карабахе и фактического упразднения НКР встал вопрос о дальнейшем нахождении там российских миротворцев.

29 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Нагорный Карабах — азербайджанская территория, поэтому вопрос о дальнейшем пребывании российских миротворцев в регионе будет обсуждаться с Баку.

5 октября российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а 7 октября свернули еще один пост — в Аскеранском районе региона. Решение приняли «в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов».

Пашинян накануне заявил, что российский миротворческий контингент должен вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению при уходе из региона. До этого он обвинял миротворцев в том, что они не смогли пресечь действия Баку в Карабахе еще до их начала. Кремль отвергал подобные обвинения. Путин подчеркивал, что Москва не раз предлагала Еревану пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять из семи районов вокруг Карабаха.