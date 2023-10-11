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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль заявил, что обсудит с Баку судьбу миротворцев в Карабахе

Песков: Кремль обсудит с Азербайджаном судьбу миротворцев в Нагорном Карабахе
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Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Россия и Азербайджан обсудят судьбу российских миротворцев, дислоцирующихся в Нагорном Карабахе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается дальнейшего режима их пребывания и всех сопутствующих модальностей, то, конечно, это будет обсуждаться с азербайджанской стороной», — сказал Песков.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что, в случае если миротворцы уйдут из Карабаха, они не смогут передислоцироваться в Армению, а должны будут вернуться в Россию.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года. По этому документу, контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.

29 сентября Песков сказал, что Нагорный Карабах — азербайджанская территория, поэтому вопрос о дальнейшем пребывании российских миротворцев в регионе будет обсуждаться с Баку.

5 октября российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а 7 октября свернули еще один пост — в Аскеранском районе региона. Решение приняли «в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов».

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Теги
Нагорный Карабах Дмитрий Песков миротворцы
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