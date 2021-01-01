Путин описал статус Нагорного Карабаха

Территория непризнанного Нагорного Карабаха и все районы, прилегающие к нему, принадлежат Азербайджану «с точки зрения международного права», так как Армения не признала независимость этой территории. Такое мнение в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» выразил президент России Владимир Путин.

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики», — сказал российский президент.

Однако окончательный статус территории не урегулирован, напомнил президент. «Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше, это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса», — добавил Путин.

По словам Путина, условия членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не предусматривали то, что Россия будет вмешиваться в данный конфликт. Договором предусмотрено оказание взаимной помощи в случае агрессии страны-участницы этого договора. Как отметил Путин, на территорию Армянской республики никто не покушался, что не давало России никакого права принимать участие в боевых действиях.

При этом Путин добавил, что Москва полностью выполняла обязательства с Ереваном в рамках военно-технического сотрудничества. Президент считает, что Армения не чувствовала себя брошенной и забытой.

«И Россия сделала все, чтобы этого не было», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал цель участия России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, в России проживают миллионы армян и азербайджанцев. Более того, между Москвой, Баку и Ереваном сохраняется многовековая связь, отметил глава государства.

10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Альхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Также в зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России для сохранения стабильности в регионе.

Согласно договоренностям, Азербайджану перейдут занятые во время вооруженного конфликта земли, а также территории в трех районах Нагорного Карабаха, потерянные в 1990-е годы. Армения обязалась вывести свои войска из региона, при этом ей был гарантирован транспортный коридор в Карабах.