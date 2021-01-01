Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 76,01 (-0,25) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 90,26 (-0,08) Инвестиции, 20 ноя, 13:10
Куршская коса на авто: что посмотреть в Калиниграде и окрестностях РБК и Cordiant, 23:19 Белоруссия включит представителей руководства ЕС в санкционные списки Политика, 23:14 Путин описал статус Нагорного Карабаха Политика, 23:10 В Москве за сутки умер 71 человек с COVID-19 Общество, 23:06 Чем экотропы отличаются от обычных дорожек в парке и что такое плоггинг РБК и ДПиООС, 22:31 СМИ сообщили о задержании начальника отдела МВД по Кизлярскому району Общество, 22:30 ЦСКА лидирует, но соперники наступают. Итоги первого круга РПЛ Спорт, 22:20 Вильфанд пообещал жителям центра России аномальное тепло Общество, 22:05 Правозащитники сообщили о более 300 задержанных на протестах в Белоруссии Общество, 21:54 «Бесшовная» удаленка на природе: место, где хочется жить и работать РБК и Сколково Парк, 21:48 В Нальчике загорелся магазин на площади 1,5 тыс. кв. м Общество, 21:47 Страны G20 приняли декларацию по итогам саммита Политика, 21:28 Дубль Байрамяна позволил «Ростову» обыграть «Рубин» Спорт, 21:07 Как развивается российский рынок «умных» домов РБК и Intel NUC, 20:59
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Конфликт в Нагорном Карабахе ,  
0 

Путин описал статус Нагорного Карабаха

Территория непризнанного Нагорного Карабаха и все районы, прилегающие к нему, принадлежат Азербайджану «с точки зрения международного права», так как Армения не признала независимость этой территории. Такое мнение в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» выразил президент России Владимир Путин.

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики», — сказал российский президент.

Однако окончательный статус территории не урегулирован, напомнил президент. «Мы договорились о том, что мы сохраняем статус-кво, на сегодняшний день существующее положение. Что будет дальше, это предстоит решить в будущем или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса», — добавил Путин.

По словам Путина, условия членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не предусматривали то, что Россия будет вмешиваться в данный конфликт. Договором предусмотрено оказание взаимной помощи в случае агрессии страны-участницы этого договора. Как отметил Путин, на территорию Армянской республики никто не покушался, что не давало России никакого права принимать участие в боевых действиях.

При этом Путин добавил, что Москва полностью выполняла обязательства с Ереваном в рамках военно-технического сотрудничества. Президент считает, что Армения не чувствовала себя брошенной и забытой.

«И Россия сделала все, чтобы этого не было», — сказал Путин.

Ранее Путин назвал цель участия России в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, в России проживают миллионы армян и азербайджанцев. Более того, между Москвой, Баку и Ереваном сохраняется многовековая связь, отметил глава государства.

Беженцы возвращаются в Степанакерт. Фоторепортаж
Фотогалерея 

10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Альхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Также в зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России для сохранения стабильности в регионе.

Согласно договоренностям, Азербайджану перейдут занятые во время вооруженного конфликта земли, а также территории в трех районах Нагорного Карабаха, потерянные в 1990-е годы. Армения обязалась вывести свои войска из региона, при этом ей был гарантирован транспортный коридор в Карабах.

Владимир Путин Армения Азербайджан конфликт в Нагорном Карабахе
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +18008 Случаев 2,1 млн +24581 Умерли 36,2 тыс. +401
Материалы по теме
Путин назвал авторов мирного соглашения по Карабаху
Политика
Алиев заявил о точке в многолетнем противостоянии по Карабаху
Политика
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном соблюдение перемирия в Карабахе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter