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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Российские миротворцы свернули наблюдательный пост в Карабахе

Минобороны: миротворцы России свернули еще один наблюдательный пост в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российские миротворцы за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны России.

Решение принято «в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов», сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в течение суток нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев не было.

Российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с соглашением Армении, Азербайджана и России, которое было подписано 10 ноября 2020 года. По этому документу контингент должен оставаться в регионе минимум до 2025 года.

Российские миротворцы начали сворачивать временные наблюдательные посты в Карабахе 5 октября. Все они располагались вдоль бывшей линии соприкосновения. 20 сентября, после «антитеррористической операции Азербайджана Баку и Степанакерт подписали соглашение о прекращении огня, предусматривающее разоружение армии непризнанной республики и ее роспуск.

Позднее президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года. Более 100 тыс. жителей Карабаха уехали в Армению — почти все население республики.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждал, что миротворцы могли пресечь действия Баку в Карабахе еще до их начала. Кремль отвергал обвинения. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва не раз предлагала Еревану пойти на компромисс и вернуть Азербайджану пять из семи районов вокруг Карабаха. «Но наши карабахские друзья из раза в раз нам все время говорили: нет, это создаст для нас определенные угрозы», — отмечал глава государства.

Вопрос о дальнейшем пребывании миротворцев в республике будет обсуждаться с Баку, так как Нагорный Карабах — это территория Азербайджана, подчеркивали в Кремле.

Теги
Нагорный Карабах миротворцы Армения Азербайджан Минобороны
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